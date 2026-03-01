Oranžová a tenká, osahali jsme Xiaomi powerbanku pro iPhone

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W; zdroj: Dotekománie
V Barceloně Xiaomi uvedlo kromě nových telefonů Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra pro evropský trh také jednu zajímavou powerbanku. Ta je oranžová a ultra tenká. Její určení tak na první pohled není pro jejich nové telefony, ale pro konkurenční iPhone 17 Pro. Zaujme především tenkou konstrukcí a kapacitou, kterou do ní výrobce narval. Pojďme si ji představit.
Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W
Nová powerbanka je opravdu tenká, v pase má pouhých 6 milimetrů a váží 98 gramů. Přesto se dovnitř povedlo výrobci integrovat článek o kapacitě 5000 mAh. To se povedlo díky křemíku, uvnitř najdeme dokonce 16% podíl křemíku a uhlíku.
Pro nabíjení telefonu poslouží buď drátové USB-C a nebo lze využít magnety se standardem Qi. Dle výrobce se iPhone nabíjí výkonem maximálně 7,5 W, jiné telefony třeba Xiaomi 17 s krytem zvládne až 15 W. Drátem lze napájet výkonem až 22,5 W. Nabíjet jde i dvě zařízení najednou – jedno kabelem a jedno bezdrátově.
My jsme si powerbanku osahali a k oranžovému iPhone 17 Pro Max ladí naprosto perfektně. K dispozici je ale i stříbrná a černá.
Česká cenovka je stanovena na 1 299 Kč. Na svých stránkách pak výrobce uvádí kompatibilitu níže.
Kompatibilita
- Xiaomi
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Řada Xiaomi 13
- Řada Xiaomi 12
- Řada iPhonů 17
- Řada iPhonů 16
- Řada iPhonů 15
- Řada iPhonů 14
- Řada iPhonů 13
- Řada iPhonů 12
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Skládací Google Pixel 10 Pro
- Google Pixel 10 Pro XL
- Google Pixel 10 Pro
- Google Pixel 10
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9
