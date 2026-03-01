Oranžová a tenká, osahali jsme Xiaomi powerbanku pro iPhone

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W; zdroj: Dotekománie

V Barceloně Xiaomi uvedlo kromě nových telefonů Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra pro evropský trh také jednu zajímavou powerbanku. Ta je oranžová a ultra tenká. Její určení tak na první pohled není pro jejich nové telefony, ale pro konkurenční iPhone 17 Pro. Zaujme především tenkou konstrukcí a kapacitou, kterou do ní výrobce narval. Pojďme si ji představit.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W

Nová powerbanka je opravdu tenká, v pase má pouhých 6 milimetrů a váží 98 gramů. Přesto se dovnitř povedlo výrobci integrovat článek o kapacitě 5000 mAh. To se povedlo díky křemíku, uvnitř najdeme dokonce 16% podíl křemíku a uhlíku.

IMG 1276 1081x1081x IMG 1275 1152x1152x

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W; zdroj: Dotekománie

Pro nabíjení telefonu poslouží buď drátové USB-C a nebo lze využít magnety se standardem Qi. Dle výrobce se iPhone nabíjí výkonem maximálně 7,5 W, jiné telefony třeba Xiaomi 17 s krytem zvládne až 15 W. Drátem lze napájet výkonem až 22,5 W. Nabíjet jde i dvě zařízení najednou – jedno kabelem a jedno bezdrátově.

My jsme si powerbanku osahali a k oranžovému iPhone 17 Pro Max ladí naprosto perfektně. K dispozici je ale i stříbrná a černá.

IMG 1277 1138x1138x IMG 1274 1320x1320x

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W; zdroj: Dotekománie

Česká cenovka je stanovena na 1 299 Kč. Na svých stránkách pak výrobce uvádí kompatibilitu níže.

Xiaomi power bank 2 2 4032x2268x

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W; zdroj: Dotekománie

Kompatibilita

  • Xiaomi
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Řada Xiaomi 13
  • Řada Xiaomi 12
  • Řada iPhonů 17
  • Řada iPhonů 16
  • Řada iPhonů 15
  • Řada iPhonů 14
  • Řada iPhonů 13
  • Řada iPhonů 12
  • Samsung Galaxy S25
  • Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Samsung Galaxy S24 Ultra
  • Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Skládací Google Pixel 10 Pro
  • Google Pixel 10 Pro XL
  • Google Pixel 10 Pro
  • Google Pixel 10
  • Google Pixel 9 Pro XL
  • Google Pixel 9 Pro
  • Google Pixel 9
