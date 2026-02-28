První dojmy na Xiaomi Watch 5 s WearOS a křemíkovou baterií

Xiaomi Watch 5; zdroj: Dotekománie
Xiaomi po dvou letech představilo nové chytré hodinky se systémem WearOS a rovnou zaujmou pořádnou křemíkovou baterií. Novinka se jmenuje Xiaomi Watch 5 a navazuje na předchůdce Xiaomi Watch 2 z února 2024. Pro doplnění zmíním, že Xiaomi má také hodinky s vlastním systémem HyperOS, které mají v názvu písmeno S, posledním modelem je Xiaomi Watch S4. Jaká je ale novinka s WearOS? Přinášíme vám první dojmy přímo z Barcelony.
Xiaomi Watch 5
Novinka nabízí ocelové tělo a safírové krycí sklíčko. To je vzhledem k ceně opravdu vítané. V realitě působí jako moc pěkné hodinky, které jsou relativně tenké. Potěší otočná kovová korunka pro posouvání v menu, kterou lze samozřejmě i stisknout. Sadu tlačítek doplňuje ještě jedno pro rychlý přístup ke sportovním aktivitám.
Displej nabízí úhlopříčku 1,54 palce a rozlišení 480 x 480 pixelů. Maximální jas činí 1500 nitů. Pro měření zdravotních funkcí je zde celkem osm elektrod. Na fotkách můžete zelenou barvu s názvem Juniper, k dispozici bude ale i tmavší černá. Obě mají pásek z fluorokaučuk.
Křemíková baterie
Velice vítané vylepšení je u baterie. Ta dostala do vínku téměř dvojnásobnou kapacitu. Předchůdce s WearOS nabízel 495mAh, nové Xiaomi Watch 5 mají dokonce 930 mAh. Může za to nová technologie baterie, kde máme 10% podíl křemíku a uhlíku. To má slibovat v běžném režimu výdrž až 6 dnů, s neustále zobrazenými hodinami (always-on zobrazení) pak 4 dny. V úsporném režimu pak až 18 dnů.
Výdrži pak dopomáhají také dva procesory – výkonnější Snapdragon W5 a pak je zde úsporný čip BES2800. Paměť má kapacitu 2 GB a úložiště pak 32 GB. Hlavní devízou je pak již zmiňovaný systém WearOS ve verzi 6. Máme tu tak třeba plnou podporu placení přes NFC přes Google Pay nebo hlasovou asistentku AI v podobě Gemini.
Zaujmula mě také funkce ovládání gesty. Máme tu tapnutí (spojení) prsty podobně jako to mají Apple Watch pro rychlou akci. Xiaomi jde ale dál a tato gesta si lze i přizpůsobit.
Xiaomi Watch 5 si lze už nyní koupit a cenovka je poměrně příznivá. Existuje pouze jedna verze a jedna velikost a ta stojí 6 999 Kč.
