• 9. 3. 2026#Ostatní
Jak prodloužit životnost náhlavních sluchátek?

Sluchátka patří k elektronice, která je denně vystavená poměrně náročným podmínkám: pot, prach, mačkání v kapse nebo batohu. Přesto je mnoho uživatelů překvapeno, jak rychle začínají ukazovat problémy spojené s onošením. Část z nich je nevyhnutelná, část nikoliv.

Nejvíce trpí náušníky

Zrovna mi nyní v týdnu jeden náušník u tří let starých sluchátek upadl. A právě sluchátka pU větších sluchátek přes hlavu se nejčastěji opotřebovává materiál náušníků. Pěna nebo koženka časem zdegeneruje, zejména vlivem potu, a horší těsnění kolem uší pak ovlivní jak komfort, tak účinnost potlačení hluku. U levnějších modelů se k tomu přidává praskání plastového hlavového mostu, což bývá důsledek použití méně kvalitních materiálů. Náušníky jsou přitom u většiny značek vyměnitelné, ať již svépomocí, nebo přes servis.

Dalším problémem bývá zanášení miniaturních mikrofonů a reproduktorů nečistotami. U sluchátek s aktivním potlačením hluku (ANC) to může postupně snižovat jeho účinnost, protože mikrofony snímající okolní zvuky pracují hůř. Pravidelné jemné čištění a ukládání do pouzdra, když sluchátka zrovna nepoužíváte, tomuto předchází. Pouzdro zároveň chrání před mechanickým poškozením při přenášení.

„Kvalitní sluchátka jsou na takovou zátěž navržena, rozdíl spočívá v použitých materiálech, konstrukci a přístupu výrobce k dlouhodobé životnosti produktu, a to z mnoha ohledů. Často záleží na drobnostech, kterých si uživatel na první pohled ani nevšimne,“ konstatuje David Hilpert, produktový manažer značky Bose ve společnosti BaSys CS.

U bezdrátových modelů je důležitá péče o baterii, protože lithiové články degradují rychleji, pokud jsou dlouhodobě uchovávány zcela vybité. Pokud sluchátka delší dobu nepoužíváte, nechte je alespoň částečně nabitá. Správně udržovaná baterie může vydržet i více než deset let.

Aktualizace softwaru sluchátek a modulární varianty

Moderní sluchátka dostávají softwarové aktualizace přes mobilní aplikaci, které mohou vylepšovat stávající funkce nebo přidávat nové. Například rozšíření možností ekvalizace nebo optimalizaci potlačení hluku. Starší model tak může v některých ohledech přebírat vlastnosti novějších verzí. Někteří výrobci prémiových sluchátek staví produkty s modulární konstrukcí, kdy jsou všechny náhradní díly dlouhodobě dostupné: od krytů náušníků přes hlavové mosty až po měniče.

