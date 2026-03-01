Honor 600 dostává reálnější obrysy

1. 3. 2026
Honor 500 | Zdroj: Honor

Listopadový model Honor 500 by měl v nejbližších měsících nahradit přímý nástupce označený číslovkou 600. Čerstvý únik přibližuje model Honor 600, který poznáme s minimálně větším displejem a lepší výdrží u baterie. Čínský producent může provést jen ty nejnutnější změny, přičemž si bez problému udrží své místo na mobilním trhu.

Zajímavá vylepšení

Samotná kostra telefonu bude složena z 6,57palcového LTPS displeje s 1,5K rozlišením nebo 2,5D zakřivením. Za podstatně vyšším výkonem bude údajně stát čipová sada Snapdragon 8 Elite z dílny Qualcommu. Přitom paměťové konfigurace nejsou zatím upřesněny.

Honor 600 900x396x

Honor 600 | Zdroj: Gizmochina

Pod prodlouženou výdrží baterie se podepíše křemíkový článek baterie o velikosti 9 000 mAh, u kterého ještě neznáme přesnou rychlost nabíjecí technologie. Každopádně lze navíc očekávat bezdrátové řešení. Dále zadní část obsadí hlavní 200MPx snímač fotoaparátu a neznámý teleobjektiv. Výrobce také plánuje přidat kovový rámeček nebo ultrazvukový 3D snímač otisků prstů přímo pod čelním panelem.

Za únikem stojí poměrně spolehlivý zdroj v podobě účtu Digital Chat Station, od něhož bychom se mohli později dočkat dalších informací. Firma Honor každoročně vydává mobilní novinky v půlročním intervalu, takže nejpozději v květnu dorazí tato nová generace.

Zdroj: gizmochina.com

