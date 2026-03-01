Apple koupil AI startup invrs.io vyvíjející AI‑řízené návrhy optických prvků

Zdroj: 9to5mac
Apple tiše získal malý, ale technologicky významný startup invrs.io, vedený jediným člověkem, výzkumníkem Martinem Schubertem. Akvizice naznačuje rostoucí zájem Applu o AI-návrh optických komponent, které jsou klíčové pro kamery, senzory a zařízení jako Apple Vision Pro.
Apple sází na špičkový talent a open-source know-how
Startup invrs.io byl unikátní nejen svým zaměřením, ale i velikostí. Tvořil jej pouze zakladatel Martin Schubert, který dříve pracoval jako výzkumník ve společnosti Meta. Ještě předtím strávil více než deset let v Googlu a Micronu, kde se specializoval na vývoj pokročilých displejů, čipů a optických systémů. Jeho vize byla jasná. Propojit umělou inteligenci a návrh optických struktur pomocí otevřených nástrojů a dat. Platforma invrs.io nabídla frameworky pro simulaci fotoniky, nástroje pro optimalizaci návrhů, veřejné žebříčky pro porovnávání výsledků i standardizované simulační výzvy. Zaměřovala se na uživatele napříč spektrem. Od vývojářů umělé inteligence přes optimalizační specialisty až po návrháře optických zařízení.
Proč se Apple zajímá o fotoniku?
Fotonika je vědní obor, který se zabývá návrhem komponent schopných manipulovat se světlem. Tato technologie je klíčová pro široké spektrum produktů společnosti Apple. V případě iPhonů a iPadů umožňuje vytvářet kvalitnější, menší a energeticky efektivnější kamerové moduly. U zařízení jako je Apple Vision Pro hraje zásadní roli při návrhu mikrodisplejů a optických modulů, které musí být mimořádně kompaktní a výkonné zároveň.
Technologie spojená s fotonikou je důležitá také pro přesné LiDAR skenery, které Apple využívá v mobilních zařízeních i v oblasti rozšířené reality. Nástroje vyvíjené invrs.io navíc dokážou pomocí AI simulovat a optimalizovat chování světla v komplexních strukturách, což může zásadně urychlit a zpřesnit celý proces návrhu těchto komponent.
Ačkoliv Apple zatím neupřesnil, jak bude Schubert v rámci firmy působit, jeho zkušenosti a technologie invrs.io pravděpodobně najdou uplatnění v několika klíčových oblastech. Je velmi pravděpodobné, že se stane součástí týmů, které se věnují vývoji AR/VR zařízení a návrhu nových typů optiky. Schubertova práce může urychlit vývoj nových hardwarových komponent, zefektivnit simulační procesy a umožnit hlubší integraci AI do technického návrhu. Vzhledem k jeho open-source přístupu je možné, že některé nástroje budou i nadále sloužit širší vývojářské komunitě, i když pod vedením Applu může dojít k jejich uzavření nebo přepracování pro interní použití.
Přínosy pro budoucí produkty
Technologie invrs.io mohou přinést zřetelné zlepšení hned v několika produktech Applu. V případě iPhonů a iPadů se očekává zdokonalení kamerových systémů, zejména díky přesnějším návrhům optických členů. U zařízení Apple Vision Pro se mohou nové technologie promítnout do lehčí konstrukce, vyšší kvality obrazu a nižší energetické náročnosti. Další možnou oblastí je vývoj nositelných zařízení a senzorů s lepší detekcí světla. Není vyloučeno ani využití v nových produktech, které zatím Apple oficiálně nepředstavil.
