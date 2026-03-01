Vodafone, O2 a T-Mobile reagují na krizi: Data zdarma pro zákazníky na Blízkém východě [aktualizováno]

Zdroj: cestujlevne
Aktualizováno 19:05
I Vodafone reaguje na situaci a svým zákazníkům aktivuje balíček se 7 GB dat zdarma v oblastech: Bahrajn, Írán, Irák, Izrael, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Omán, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty (Dubaj, Abú Dhabí).
Myslíme na naše zákaznice a zákazníky, kteří se aktuálně nacházejí na Blízkém východě. Chceme jim usnadnit kontakt s blízkými a poskytnout jim jistotu, že mohou komunikovat bez obav. Proto jim automaticky aktivujeme 7 GB dat zdarma na dalších 30 dní, aby měli jistotu spolehlivého spojení.
Aktualizováno 18:30
I mobilní operátor O2 reaguje na nastalou situaci a dává svým zákazníkům v postižených zemích data zdarma:
Zákazníkům, kteří se aktuálně nacházejí na území Izraele, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Jordánska aktivoval operátor O2 roamingový balíček Svět TOP 5 GB, který je určen pro využívání mobilních dat mimo Evropskou unii a má platnost 30 dnů. Data mohou zákazníci využít například pro komunikaci přes internetové aplikace, e-maily nebo videohovory.
Původní článek 17:30
V posledních dnech se situace vyostřila na Blízkém východě, přičemž se ruší mnoho letů z bezpečnostních důvodů. To má za následek i to, že je horší možnost se dostat z postihnutých oblastí zpět do Česka nebo do bezpečnější oblasti. T-Mobile na to reaguje a dává svým klientům data zdarma, aby mohli snadněji komunikovat nejen se svými blízkými.
10 GB zdarma
T-Mobile se rozhodl, že s platností od odpoledních hodin dojde k automatické aktivaci 10 GB zdarma v rámci roamingu na 30 dnů. Těch, kterých se to týká, dostanou SMS s informacemi. Dle dat operátora se to týká přibližně 3800 zákazníků.
S platností od odpoledních hodin dnešního dne budou zákazníkům pobývajícím v zemích: Írán, Izrael, Bahrajn, SAE, Katar, Kuvajt, Saudská Arábie, Irák, Jordánsko a Omán aktivována roamingová data o objemu 10 GB zdarma. Zákazníci, jichž se aktivace dat týká, budou informováni prostřednictvím SMS.
Tento balíček dat je aktivován běžným i byznys zákazníkům, včetně majitelů předplacených karet (Twist, Kaktus).
