Vodafone, O2 a T-Mobile reagují na krizi: Data zdarma pro zákazníky na Blízkém východě aktualizováno

• 1. 3. 2026#Mobilní operátoři
Vodafone, O2 a T-Mobile reagují na krizi: Data zdarma pro zákazníky na Blízkém východě [aktualizováno]

Zdroj: cestujlevne

Aktualizováno 19:05

I Vodafone reaguje na situaci a svým zákazníkům aktivuje balíček se 7 GB dat zdarma v oblastech: Bahrajn, Írán, Irák, Izrael, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Omán, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty (Dubaj, Abú Dhabí).

Myslíme na naše zákaznice a zákazníky, kteří se aktuálně nacházejí na Blízkém východě. Chceme jim usnadnit kontakt s blízkými a poskytnout jim jistotu, že mohou komunikovat bez obav. Proto jim automaticky aktivujeme 7 GB dat zdarma na dalších 30 dní, aby měli jistotu spolehlivého spojení.

Aktualizováno 18:30

I mobilní operátor O2 reaguje na nastalou situaci a dává svým zákazníkům v postižených zemích data zdarma:

Zákazníkům, kteří se aktuálně nacházejí na území Izraele, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Jordánska aktivoval operátor O2 roamingový balíček Svět TOP 5 GB, který je určen pro využívání mobilních dat mimo Evropskou unii a má platnost 30 dnů. Data mohou zákazníci využít například pro komunikaci přes internetové aplikace, e-maily nebo videohovory.

Původní článek 17:30

V posledních dnech se situace vyostřila na Blízkém východě, přičemž se ruší mnoho letů z bezpečnostních důvodů. To má za následek i to, že je horší možnost se dostat z postihnutých oblastí zpět do Česka nebo do bezpečnější oblasti. T-Mobile na to reaguje a dává svým klientům data zdarma, aby mohli snadněji komunikovat nejen se svými blízkými.

10 GB zdarma

T-Mobile se rozhodl, že s platností od odpoledních hodin dojde k automatické aktivaci 10 GB zdarma v rámci roamingu na 30 dnů. Těch, kterých se to týká, dostanou SMS s informacemi. Dle dat operátora se to týká přibližně 3800 zákazníků.

S platností od odpoledních hodin dnešního dne budou zákazníkům pobývajícím v zemích: Írán, Izrael, Bahrajn, SAE, Katar, Kuvajt, Saudská Arábie, Irák, Jordánsko a Omán aktivována roamingová data o objemu 10 GB zdarma. Zákazníci, jichž se aktivace dat týká, budou informováni prostřednictvím SMS.

Tento balíček dat je aktivován běžným i byznys zákazníkům, včetně majitelů předplacených karet (Twist, Kaktus).

Zdroj: Tisková zpráva

Předplatné nás zruinuje! 💸 Apple, Netflix i AI chtějí naše peníze

💡ANKETA: Jak často restartujete svůj mobil?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat