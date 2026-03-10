Mega slevy pro kutily: Ušetřete až 40 % na vybavení do dílny a zahrady

Moderní údržba exteriéru i interiéru se neobejde bez spolehlivé techniky. Ať už jde o akumulátorové systémy, přesnou měřicí elektroniku nebo výkonné čističe, správný výběr vybavení zásadně ovlivňuje efektivitu práce. Aktuální přehled trhu ukazuje výrazné cenové poklesy u řady prémiových i cenově dostupných značek v kategoriích zahradní techniky, elektrického nářadí a vybavení dílen.
Zahradnické potřeby
Jarní a letní sezóna vyžaduje spolehlivou techniku pro údržbu exteriéru. V aktuální nabídce se nachází výkonné tlakové myčky, čerpadla a akumulátorové sekačky, které usnadňují péči o pozemek s využitím moderních technologií a eliminují nutnost složité manipulace s kabely.
- HECHT Vysokotlaký čistič 3425 bez AKU (-35 %)
- GARDENA Čerpadlo odvodňovací pro znečištěnou vodu 10500 BASIC – odvodňovací sada (-30 %)
- BOSCH Strunová sekačka AKU AdvancedGrassCut 36V-33 (bez AKU) 0.600.8C1.K01 (-35 %)
- WORX Nůžky na živý plot AKU WG264E (1×2,0 Ah) (-35 %)
- MAKITA Vysokotlaká myčka 110 bar, 1700 W HW111 (-30 %)
Nářadí
Kvalitní nářadí je základem každého úspěšného pracovního i hobby projektu. Cenová zvýhodnění nyní pokrývají pokročilé akumulátorové systémy s vysokou kapacitou, bezuhlíkové motory pro delší životnost a precizní sady, které zefektivňují práci profesionálům i náročným kutilům.
- BOSCH Vrtací šroubovák AKU AdvancedDrill 18, 0.603.9B5.008 (2×2,5 Ah) (-40 %)
- POWERPLUS Kombinované kladivo AKU 20V bezuhlíkové (bez AKU) POWDP15630 (-40 %)
- TOTAL-TOOLS Kladivo vrtací, 20V Li-ion, 2000mAh, SDS plus, 1,5J – bez baterie a nabíječky (-40 %)
- iFixit Šroubovák Mahi 48 Bit Driver Kit (-27 %)
- GARDENA Akumulátorová řetězová pila PowerSaw 250/18V P4A – set (-20 %)
Dílna
Správná organizace a moderní diagnostická či měřicí technika představují nezbytnou součást dobře vybaveného pracovního prostoru. Sortiment nyní nabízí za snížené ceny inspekční kamery, přesné laserové dálkoměry a praktické úložné systémy.
- BOSCH kufr na nářadí 1.600.A01.44M (-40 %)
- Depstech DS520-5TL – Inspekční kamera (-20 %)
- EINHELL Laserový dálkoměr TE-LD 60, 2270085 (-20 %)
- EXTOL LIGHT čepice s čelovkou 4x45lm, USB nabíjení, černá, 43199 (-15 %)
- VOREL Šroubovák hodinářský v sadě TO-64371 (-15 %)
Kompletní nabídka zlevněných produktů je dostupná přímo v příslušných kategoriích na stránce e-shopu.
