Komunita GUG.cz: Nový web, akce s AI a tipy pro produktivitu

• 9. 3. 2026#Ostatní
GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

INFO Z KOMUNITY

V naší komunitě to žije a máme hned několik důvodů k oslavě:

  • Máme nový web! Konečně je venku. Modernější, přehlednější a plný obsahu, který hledáte. Mrkněte na něj.
  • Pavel s podporou našich parťáků z Google For Education, Národního pedagogického institutu České republiky a Jednoty školských informatiků uspořádal ohlédnutí za tím nej z londýnského Bettu. Záznam tady.
  • Gratulace profíkům: naše řady se rozrostly o další držitele certifikací Google Certified Educator. Využijte možnosti složit tuto zkoušku dočasně za 0,- Kč (pouze v angličtině).
  • Borkyně a borci z GDG Jihlava (a Commity) se v únoru podívali na zub tomu, jak postavit dystopickou sociální síť s Firebase a Gemini. A v březnu už rovnou zfoukli další akci o kybernetice, AI a agentech.
  • Nechcete přijít o žádnou další akci, kterou pořádáme? Dejte si odběr našeho kalendáře akcí!

AKCE V BŘEZNU (a dál)

  • Od chaosu k automatizaci: 3 týdny systematické práce na vašich procesech
    • Pro ty, kteří už nechtějí jen přemýšlet o zlepšení, ale chtějí si procesy opravdu nastavit a udržet.
      • Mapování procesů
      • Redesign a optimalizace
      • ​AI v procesech – realisticky
      • Praktická automatizace
      • Reálné výzvy mezi webináři
      • Průběžná podpora v komunitě Slack
    • ​Kdy: 12. 3., 20. 3. a 27. 3. (14:00–16:00)Cena: 4 700 KčLektorky: Kateřina Švidrnochová · Miroslava Oleňáková · Eva Jokes
    • odkaz
  • Fajne prompty 2
    • ​Pokračování legendární párty AI nadšenců ve velkém stylu.​​AI není jen o algoritmech, ale i o lidech, co je dokážou pořádně roztočit. ​​Přijď si pokecat, poslechnout příběhy z praxe, dát si pivo nebo limo a zjistit, že fajne prompty se rodí jen v Ostravě!!! ​​Žádné kravaty, žádné nudné prezentace – jen banda lidí, co se zajímají o AI a chtějí potkat podobně postižené. ​
    • Kdy: pondělí 23. březnaCena: 490 Kč
    • odkaz
  • Jak využít AI v Google Workspace: tipy pro neziskové organizace (akce DigiVia)
    • Chcete ušetřit čas na e-mailech, dokumentech a „nikdy nepřečtených“ PDF? Na hodinovém webináři si prakticky ukážeme, jak využít Gemini a NotebookLM pro každodenní práci v Google Workspace v neziskové organizaci – od psaní a shrnování textu, přes přípravu podkladů, až po práci s interními materiály. ​
    • Kdy: středa 25. března
    • odkaz
  • GPivo Prague
    • ​Komunitní setkání u piva je po letech zpátky. A to, že se koná v Praze ještě neznamená, že jen jen pro Pražské členy. Nechť přijde kdo může! ​Podobná setkání často položí základní kámen různým zajímavým projektům, akcím či nápadům. ​Tak přijď i ty! Zaregistruj se, zapiš si to do kalendáře a pak už jen doraž do Diega!
    • ​Kdy: pondělí 6. dubna
    • odkaz

TIPY A TRIKY

Tentokrát jsme pro vás vybrali to nejlepší z oblasti produktivity a AI:

  • Nano Banana 2: jeden z nejlepších AI nástrojů na grafiku je zase o kousek lepší. Už zkoušíte?
  • Google na Courseře vydal skvělý kurz Design Prompts for Everyday Work Tasks. Krátký kurz a na konci o kus lepší prompty. Jdete do toho taky?
  • Kódování bez bariér: Kurz Claude Code in action vypadá luxusně, mrkněte na něj.
  • Nástroje, které nás v únoru cvrnkly do nosu:
    • Tally – krásné formuláře snadno a rychle.
    • Pencil.dev – revoluce v designu skrz kód. Projekt skvělého Čecha Toma Krchy.
    • Notchie.app – luxusní čtečka schovaná přímo pod webkamerou.
  • Podívejte se na to, kolik průměrný Čech platí do státní pokladny každý týden a jak se tato částka zhruba dělí v rámci státního rozpočtu. Boží projekt „našeho” Filipa Hráčka.

