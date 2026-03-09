Komunita GUG.cz: Nový web, akce s AI a tipy pro produktivitu

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.
INFO Z KOMUNITY
V naší komunitě to žije a máme hned několik důvodů k oslavě:
- Máme nový web! Konečně je venku. Modernější, přehlednější a plný obsahu, který hledáte. Mrkněte na něj.
- Pavel s podporou našich parťáků z Google For Education, Národního pedagogického institutu České republiky a Jednoty školských informatiků uspořádal ohlédnutí za tím nej z londýnského Bettu. Záznam tady.
- Gratulace profíkům: naše řady se rozrostly o další držitele certifikací Google Certified Educator. Využijte možnosti složit tuto zkoušku dočasně za 0,- Kč (pouze v angličtině).
- Borkyně a borci z GDG Jihlava (a Commity) se v únoru podívali na zub tomu, jak postavit dystopickou sociální síť s Firebase a Gemini. A v březnu už rovnou zfoukli další akci o kybernetice, AI a agentech.
- Nechcete přijít o žádnou další akci, kterou pořádáme? Dejte si odběr našeho kalendáře akcí!
AKCE V BŘEZNU (a dál)
- Od chaosu k automatizaci: 3 týdny systematické práce na vašich procesech
- Pro ty, kteří už nechtějí jen přemýšlet o zlepšení, ale chtějí si procesy opravdu nastavit a udržet.
- Mapování procesů
- Redesign a optimalizace
- AI v procesech – realisticky
- Praktická automatizace
- Reálné výzvy mezi webináři
- Průběžná podpora v komunitě Slack
- Kdy: 12. 3., 20. 3. a 27. 3. (14:00–16:00)Cena: 4 700 KčLektorky: Kateřina Švidrnochová · Miroslava Oleňáková · Eva Jokes
- odkaz
- Fajne prompty 2
- Pokračování legendární párty AI nadšenců ve velkém stylu.AI není jen o algoritmech, ale i o lidech, co je dokážou pořádně roztočit. Přijď si pokecat, poslechnout příběhy z praxe, dát si pivo nebo limo a zjistit, že fajne prompty se rodí jen v Ostravě!!! Žádné kravaty, žádné nudné prezentace – jen banda lidí, co se zajímají o AI a chtějí potkat podobně postižené.
- Kdy: pondělí 23. březnaCena: 490 Kč
- odkaz
- Jak využít AI v Google Workspace: tipy pro neziskové organizace (akce DigiVia)
- Chcete ušetřit čas na e-mailech, dokumentech a „nikdy nepřečtených“ PDF? Na hodinovém webináři si prakticky ukážeme, jak využít Gemini a NotebookLM pro každodenní práci v Google Workspace v neziskové organizaci – od psaní a shrnování textu, přes přípravu podkladů, až po práci s interními materiály.
- Kdy: středa 25. března
- odkaz
- GPivo Prague
- Komunitní setkání u piva je po letech zpátky. A to, že se koná v Praze ještě neznamená, že jen jen pro Pražské členy. Nechť přijde kdo může! Podobná setkání často položí základní kámen různým zajímavým projektům, akcím či nápadům. Tak přijď i ty! Zaregistruj se, zapiš si to do kalendáře a pak už jen doraž do Diega!
- Kdy: pondělí 6. dubna
- odkaz
TIPY A TRIKY
Tentokrát jsme pro vás vybrali to nejlepší z oblasti produktivity a AI:
- Nano Banana 2: jeden z nejlepších AI nástrojů na grafiku je zase o kousek lepší. Už zkoušíte?
- Google na Courseře vydal skvělý kurz Design Prompts for Everyday Work Tasks. Krátký kurz a na konci o kus lepší prompty. Jdete do toho taky?
- Kódování bez bariér: Kurz Claude Code in action vypadá luxusně, mrkněte na něj.
- Nástroje, které nás v únoru cvrnkly do nosu:
- Tally – krásné formuláře snadno a rychle.
- Pencil.dev – revoluce v designu skrz kód. Projekt skvělého Čecha Toma Krchy.
- Notchie.app – luxusní čtečka schovaná přímo pod webkamerou.
- Podívejte se na to, kolik průměrný Čech platí do státní pokladny každý týden a jak se tato částka zhruba dělí v rámci státního rozpočtu. Boží projekt „našeho” Filipa Hráčka.
