• 12. 3. 2026#AI
Gemini v Tabulkách od Googlu přímo „exceluje“

Zdroj: Mashable

Americký technologický gigant Google dnes oznámil příchod nových beta funkcí Gemini v rámci aplikace Tabulky. Nové AI funkce umožní uživatelům vytvářet, organizovat a upravovat tabulky jen na základě textového popisu.

Gemini má při práci s tabulkami dosahovat úrovně lidských expertů

Google dnes spustil beta verzi nových funkcí svého AI asistenta Gemini přímo v Tabulkách. Ten má nahradit dosavadní zadávání vzorců nebo zdlouhavé formátování. Stačí napsat, co potřebuje, a Gemini se postará o zbytek. Zvládat by měl jednoduché úpravy i komplexní analýzu dat.

Google ani tentokrát nezůstal u marketingových tvrzení a dal nám k dispozici i porovnatelná data. Svůj model otestoval na veřejném benchmarku SpreadsheetBench, který hodnotí schopnosti modelů upravovat tabulky. Výsledek dopadnul velice dobře.

gemini tabulky 1000x562x

Zdroj: Google

Gemini nejenom překonal všechnu konkurenci, ale dokázal se téměř vyrovnat i lidským expertům. Důležité je uvést, že testování probíhá na tabulkách s reálnými daty a ve světě využitelnými úkoly, což přináší velký optimismus pro využití v praxi.

Nové funkce jsou zatím v beta verzi a jsou součástí širší vlny aktualizací Gemini napříč celým Google Workspace. Podobné novinky by brzy měly dorazit i do aplikací, jako jsou Dokumenty, Prezentace a Disk. V současnosti jsou funkce v Tabulkách dostupné pouze omezenému množství uživatelů. Jejich opravdovou efektivitu však ukáže až širší spuštění.

Zdroj: blog.google

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

