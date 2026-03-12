Gemini v Tabulkách od Googlu přímo „exceluje“

Zdroj: Mashable
Americký technologický gigant Google dnes oznámil příchod nových beta funkcí Gemini v rámci aplikace Tabulky. Nové AI funkce umožní uživatelům vytvářet, organizovat a upravovat tabulky jen na základě textového popisu.
Gemini má při práci s tabulkami dosahovat úrovně lidských expertů
Google dnes spustil beta verzi nových funkcí svého AI asistenta Gemini přímo v Tabulkách. Ten má nahradit dosavadní zadávání vzorců nebo zdlouhavé formátování. Stačí napsat, co potřebuje, a Gemini se postará o zbytek. Zvládat by měl jednoduché úpravy i komplexní analýzu dat.
Google ani tentokrát nezůstal u marketingových tvrzení a dal nám k dispozici i porovnatelná data. Svůj model otestoval na veřejném benchmarku SpreadsheetBench, který hodnotí schopnosti modelů upravovat tabulky. Výsledek dopadnul velice dobře.
Gemini nejenom překonal všechnu konkurenci, ale dokázal se téměř vyrovnat i lidským expertům. Důležité je uvést, že testování probíhá na tabulkách s reálnými daty a ve světě využitelnými úkoly, což přináší velký optimismus pro využití v praxi.
Nové funkce jsou zatím v beta verzi a jsou součástí širší vlny aktualizací Gemini napříč celým Google Workspace. Podobné novinky by brzy měly dorazit i do aplikací, jako jsou Dokumenty, Prezentace a Disk. V současnosti jsou funkce v Tabulkách dostupné pouze omezenému množství uživatelů. Jejich opravdovou efektivitu však ukáže až širší spuštění.
