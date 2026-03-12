Mega slevy: Špičkové klávesnice, myši a židle za zlomek ceny

Vybavení moderního herního koutku může představovat značnou finanční zátěž. Díky aktuálním slevovým akcím na trhu se však otevírá příležitost pro výrazné úspory při zachování vysokého standardu kvality. Významný český e-shop spustil rozsáhlý výprodej herního příslušenství. Cenová zvýhodnění dosahují až 69 % a pokrývají široké spektrum produktů od přesných mechanických klávesnic přes rychlé herní myši až po prémiové ergonomické židle. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších nabídek v klíčových kategoriích.
Herní klávesnice
Kvalitní klávesnice je naprostým základem úspěchu v kompetitivním hraní. V aktuální nabídce lze nalézt prémiové mechanické modely s rychlou odezvou i dostupné varianty pro občasné hráče. Výrazné snížení cen se týká například modulárních řešení od značky Glorious či bezdrátových modelů od značky Logitech, které zajistí čistý design pracovního stolu bez kompromisů ve výkonu.
- GLORIOUS GMMK 3 100% Barebones Wired Black – ISO (-69 %)
- Rapture VICTOR HE, Kailh Mistral, černá – CZ/SK (-39 %)
- Marvo Shogo 63W Mechanical Tri-Mode Keyboard – EN (-38 %)
- ThundeRobot Wired Mechanical Keyboard Blue switch KG3089C – US (-28 %)
- Logitech G515 TKL Lightspeed Tactile Black – US INTL (-21 %)
Herní myši
Rychlost, nízká latence a nekompromisní přesnost jsou vlastnosti, které odlišují průměrné herní myši od těch špičkových. Zlevněné modely v rámci probíhající akce nabízejí pokročilé optické senzory a ergonomický design navržený pro dlouhé hodiny používání. V akci se objevují jak prémiové bezdrátové sety od Razeru s vysokou dotazovací frekvencí, tak oblíbené dostupné modely značky Rapture.
- Glorious Model D Minus Wireless, matná černá (-54 %)
- Rapture BANSHEE, černá (-40 %)
- ThundeRobot Shark Wired Gaming mouse MG705 Pro (-38 %)
- Razer DeathAdder V3 Pro + HyperPolling Wireless Dongle Bundle (-29 %)
- Niceboy Oryx M666 Daemon 2 (-28 %)
Herní židle a křesla
Dlouhé sezení u počítače vyžaduje adekvátní ergonomickou podporu pro zachování správného držení těla. Herní židle z aktuální slevové nabídky kombinují vysoké pohodlí, prodyšné či odolné materiály a atraktivní esportový design. K dispozici jsou výrazně zlevněné modely od zavedených značek jako Anda Seat, Genesis nebo Arozzi, které zaručí komfort i při celodenním nasazení.
- Marvo Kahn Red (-48 %)
- Anda Seat X-Air Mega Size XL Mesh Gray Twilight (-40 %)
- Genesis NITRO 650 černé (-34 %)
- Anda Seat Novis Plus XL Black PVC (-30 %)
- AROZZI Vernazza Soft PU černo-červená (-29 %)
