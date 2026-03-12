OnePlus brzy představí sluchátka Nord Buds 4 Pro

Zdroj: Gadget Bridge

Dostupná sluchátka se solidní výbavou. To je heslo, kterým se řídí OnePlus u svých sluchátek Nord Buds. Nová generace OnePlus Nord Buds 4 Pro se představí již brzy a vypadá to, že bude mít opravdu co nabídnout.

Nord Buds 4 Pro jsou už za rohem

OnePlus chystá novou generaci sluchátek. Oficiální představení nové generace Nord Buds 4 Pro je naplánováno na 19. března. Zatímco nejprve budou bezdrátová sluchátka dostupná pouze v Indii, v dalších měsících se očekává příchod i na ostatní trhy, včetně evropského.

Nord Buds 4 Pro by měly dorazit s 12mm titanovými měniči, aktivním potlačením hluku i podporou kodeku LHDC 5.0 pro bezdrátový přenos hudby ve velké kvalitě. Nebude chybět ani podpora prostorového zvuku a šestimikrofonní pole pro pohodlné volání. Kvalitu mikrofonu má navíc zlepšovat i umělá inteligence.

oneplus nordbuds 4 pro 1200x1004x

Zdroj: GSMArena

Nožičky sluchátek ponesou plochy pro dotykové ovládání, které budou sloužit minimálně k určování hlasitosti hudby. Přepracováno bylo i nabíjecí pouzdro, které by mělo být až o desetinu menší oproti předchozí generaci. Specifikace ohledně výdrže baterie si ale společnost zatím nechala pro sebe.

Uvedené hodnoty a parametry vypadají na papíře opravdu lákavě, ale zda to tak bude i v praxi, teprve uvidíme. Nord Buds 4 Pro dorazí ve dvou barevných variantách (černé a bílé) a potěšit by měly zejména příjemnou cenou. Na ni a zbytek specifikací si však budeme muset ještě týden počkat.

Zdroje: gsmarena.com, gadgetbridge.com

Jsi digitální buran? Etiketa se smartphony s Danielem Šmídem 🎩📱

💡ANKETA: Kolik aplikací máte přibližně nainstalovaných ve svém mobilu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

