OnePlus brzy představí sluchátka Nord Buds 4 Pro

Zdroj: Gadget Bridge
Dostupná sluchátka se solidní výbavou. To je heslo, kterým se řídí OnePlus u svých sluchátek Nord Buds. Nová generace OnePlus Nord Buds 4 Pro se představí již brzy a vypadá to, že bude mít opravdu co nabídnout.
Nord Buds 4 Pro jsou už za rohem
OnePlus chystá novou generaci sluchátek. Oficiální představení nové generace Nord Buds 4 Pro je naplánováno na 19. března. Zatímco nejprve budou bezdrátová sluchátka dostupná pouze v Indii, v dalších měsících se očekává příchod i na ostatní trhy, včetně evropského.
Nord Buds 4 Pro by měly dorazit s 12mm titanovými měniči, aktivním potlačením hluku i podporou kodeku LHDC 5.0 pro bezdrátový přenos hudby ve velké kvalitě. Nebude chybět ani podpora prostorového zvuku a šestimikrofonní pole pro pohodlné volání. Kvalitu mikrofonu má navíc zlepšovat i umělá inteligence.
Nožičky sluchátek ponesou plochy pro dotykové ovládání, které budou sloužit minimálně k určování hlasitosti hudby. Přepracováno bylo i nabíjecí pouzdro, které by mělo být až o desetinu menší oproti předchozí generaci. Specifikace ohledně výdrže baterie si ale společnost zatím nechala pro sebe.
Uvedené hodnoty a parametry vypadají na papíře opravdu lákavě, ale zda to tak bude i v praxi, teprve uvidíme. Nord Buds 4 Pro dorazí ve dvou barevných variantách (černé a bílé) a potěšit by měly zejména příjemnou cenou. Na ni a zbytek specifikací si však budeme muset ještě týden počkat.
Zdroje: gsmarena.com, gadgetbridge.com
Komentáře