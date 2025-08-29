BYD Yangwang U9 je oficiálně nejrychlejším elektromobilem

Zdroj: BYD
Čínský výrobce automobilů BYD představil elektromobil, který překračuje veškeré hranice. Yangwang U9 Track Edition fascinuje šíleným výkonem i zrychlením. Nyní překvapil rychlostním rekordem mezi elektromobily.
Čínský BYD postavil raketu na kolech
Yangwang U9 je druhým modelem luxusní podznačky BYD a elektrickým superautomobilem, který okouzluje futuristickým vzhledem i unikátními schopnostmi, jako je například skákání. Jeho nová verze je navíc bez nadsázky téměř „raketou na kolech“. Provedení Track Edition totiž disponuje výkonem 2220 kW. Z nuly na sto tato bestie zrychlí již za 2,3 sekundy, což ji řadí mezi absolutní špičku.
To umožňují celkem čtyři elektromotory, každý o výkonu 555 kW. Track Edition nicméně posouvá hranice ještě dále. Nedávno totiž na testovací dráze v Německu dosáhl vůz rekordní rychlosti 472,41 km/h, čímž se stal nejrychlejším elektromobilem vůbec.
Poměr výkonu ku hmotnosti 1217 koní na tunu je něčím nevídaným. V Číně ale mysleli i na to, jak takovou sílu udržet na silnici. Stabilitu, kontrolu nad postojem karoserie i prokluzem kol tak zajišťuje platforma e4 s vektorovým řízením všech čtyř motorů, která upravuje točivý moment každého kola více než stokrát za sekundu.
