BYD Yangwang U9 je oficiálně nejrychlejším elektromobilem

2025-08-29T11:40:04+02:00
• 29. 8. 2025#Elektroauta

Zdroj: BYD

Čínský výrobce automobilů BYD představil elektromobil, který překračuje veškeré hranice. Yangwang U9 Track Edition fascinuje šíleným výkonem i zrychlením. Nyní překvapil rychlostním rekordem mezi elektromobily.

Čínský BYD postavil raketu na kolech

Yangwang U9 je druhým modelem luxusní podznačky BYD a elektrickým superautomobilem, který okouzluje futuristickým vzhledem i unikátními schopnostmi, jako je například skákání. Jeho nová verze je navíc bez nadsázky téměř „raketou na kolech“. Provedení Track Edition totiž disponuje výkonem 2220 kW. Z nuly na sto tato bestie zrychlí již za 2,3 sekundy, což ji řadí mezi absolutní špičku.

To umožňují celkem čtyři elektromotory, každý o výkonu 555 kW. Track Edition nicméně posouvá hranice ještě dále. Nedávno totiž na testovací dráze v Německu dosáhl vůz rekordní rychlosti 472,41 km/h, čímž se stal nejrychlejším elektromobilem vůbec.

byd u9 rekord 1149x766x

Zdroj: BYD

Poměr výkonu ku hmotnosti 1217 koní na tunu je něčím nevídaným. V Číně ale mysleli i na to, jak takovou sílu udržet na silnici. Stabilitu, kontrolu nad postojem karoserie i prokluzem kol tak zajišťuje platforma e4 s vektorovým řízením všech čtyř motorů, která upravuje točivý moment každého kola více než stokrát za sekundu.

Zdroje: byd.com, electrek.co

Je GPT5 zklamání? (audio verze)

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

