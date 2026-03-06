Tecno Camon 50 Ultra 5G: fotografický dravec, kterého nezastaví pád ani tryskající voda

Zdroj: GSM Arena
Tecno v tichosti představilo svůj nejnovější přírůstek do řady Camon – model 50 Ultra 5G. Telefon se nesnaží zaujmout jen líbivým designem, ale především nevídanou kombinací špičkového fotoaparátu a extrémní odolnosti. Zatímco většina telefonů v této kategorii sází na eleganci za cenu nižší odolnosti, Camon 50 Ultra 5G si bez problémů poradí s pádem na beton nebo potopením do vody.
Tecno Camon 50 Ultra 5G se představuje
Hlavní devizou telefonu je trojitý systém fotoaparátů, kterému dominuje 50megapixelový senzor Sony LYT-700C s optickou stabilizací obrazu. Ten funguje jako bystré oko v noci, díky své velikosti dokáže zachytit mnohem více světla než běžné snímače, takže vaše fotky z večerní party nebudou jen šedivou vzpomínkou.
Zajímavostí je 50megapixelový teleobjektiv s 3násobným optickým zoomem, který je ideální pro portréty. Pokud se však potřebujete podívat opravdu daleko, nastupuje umělá inteligence s funkcí 60x SuperZoom. Aby byly snímky i při takovém přiblížení použitelné, pomáhá technologie FlashSnap, která funguje jako neviditelný stativ stabilizující scénu v reálném čase. Pro kreativce je navíc připraven speciální režim pro focení pod vodou, což u běžných smartphonů rozhodně není standardem.
Výkon a displej s péčí o zrak
Přední straně dominuje 6,78palcový zaoblený AMOLED displej, který se může pochlubit jemným 1,5K rozlišením a bleskovou obnovovací frekvencí 144 Hz. Plynulost pohybu je zde tedy na nejvyšší úrovni, ať už hrajete hry nebo jen projíždíte sociální sítě. Tecno navíc integrovalo technologii ProXDR, která chrání oči před únavou při dlouhém sledování obrazovky. V podstatě jde o inteligentní filtr, který upravuje podání barev tak, aby oči netrpěly ani v noci.
Uvnitř tepe procesor MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, který je vyroben moderní 4nanometrovou technologií. To v běžné řeči znamená, že je nejen velmi výkonný, ale také úsporný. V kombinaci s obří 6500mAh baterií se tak z Camonu 50 Ultra stává maratonec, který vás nenechá ve štychu ani během opravdu náročného dne.
Obrněnec v elegantním balení
Největším překvapením je však odolnost. Telefon splňuje certifikace IP68 a IP69, což znamená, že odolá nejen prachu a potopení do vody, ale dokonce i horkým vysokotlakému proudu horké vody. To doplňuje vojenský standard MIL-STD-810, který zaručuje, že přístroj přežije i nešetrné zacházení, otřesy nebo pády.
Tecno navíc myslí i na budoucnost. Slíbilo tři velké aktualizace systému Android a pět let bezpečnostních záplat. Jako bonus dostanou majitelé na první tři roky 50GB cloudové úložiště zdarma, což se při focení do vysokého rozlišení rozhodně hodí.
Cena a přesná dostupnost na jednotlivých trzích budou oznámeny v době zahájení prodeje. Lze však očekávat, že Tecno bude i tentokrát útočit agresivním poměrem ceny a výkonu.
