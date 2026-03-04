Apple představil nové MacBooky Pro: čipy M5 Pro a Max slibují brutální výkon pro AI

Zdroj: Apple
Apple pokračuje v týdnu nabitém novinkami a po představení iPadu Air přišla řada na těžkou váhu – profesionální notebooky MacBook Pro. Zatímco základní 14palcový model s čipem M5 se objevil už v říjnu, dnes technologický gigant z Cupertina odhalil to, na co nároční uživatelé čekali: 14″ a 16″ varianty s vrcholnými čipy M5 Pro a M5 Max. Podle Applu tyto stroje definují nové hranice toho, co je v přenosném těle možné, a v určitých úlohách jsou až 4× rychlejší než předchozí generace.
Nové MacBooky s novými čipy M5
Hlavními hvězdami jsou bezpochyby nová rodina čipů Apple Silicon. Čipy M5 Pro a M5 Max disponují až 18jádrovým procesorem, který kombinuje šest takzvaných „super jader“ s dvanácti výkonnými jádry. Apple se nebál označit tato super jádra za nejrychlejší CPU jádra na světě, což v součtu přináší o 30 % vyšší celkový výkon oproti předchůdcům.
Velká revoluce se však odehrála v grafické části (GPU). Každé grafické jádro nově obsahuje speciální neuronové akcelerátory. Pro profesionály pracující s umělou inteligencí to znamená, že zpracování požadavků pro velké jazykové modely (LLM) je až 4× rychlejší než u řady M4.
Rychlejší úložiště a moderní konektivita
Apple se zaměřil i na úzká hrdla, která by mohla extrémní výkon procesoru brzdit. SSD disky jsou nyní až dvakrát rychlejší než dříve a narostla i základní kapacita úložiště. Modely s čipem M5 Pro nyní startují na 1 TB, zatímco verze M5 Max začínají rovnou na 2 TB prostoru.
Další důležitou novinkou je nasazení bezdrátového čipu N1. Ten přináší podporu standardů Wi-Fi 7 a Bluetooth 6, což zajišťuje stabilnější a rychlejší připojení k síti i příslušenství. Tato technologie, která debutovala v iPhonech 17, také výrazně zlepšuje spolehlivost funkcí, jako je AirDrop nebo osobní hotspot.
Design zůstává, výdrž baterie mírně roste
Pokud jste čekali vizuální proměnu, budete si muset ještě počkat. Nové MacBooky Pro využívají stejné šasi, které Apple představil v roce 2021. Spekulace sice naznačují, že nový design dorazí koncem letošního roku, ale zatím se vše podstatné odehrává uvnitř.
Příjemným bonusem je mírné prodloužení výdrže u modelů s čipem M5 Max. Menší 14palcový model nyní vydrží až 20 hodin (místo 18), zatímco u 16palcové varianty se výdrž posunula na úctyhodných 22 hodin. U modelů M5 Pro zůstávají čísla identická s předchozí generací.
14palcový a 16palcový MacBook Pro s čipem M5 Pro nabízí:
- Až 7,8× rychlejší generování obrázků pomocí AI než na MacBooku Pro s M1 Pro a až 3,7× rychlejší než na MacBooku Pro s M4 Pro.
- Až 6,9× rychlejší zpracování požadavků LLM než na MacBooku Pro s M1 Pro a až 3,9× rychlejší než na MacBooku Pro s M4 Pro.
- Až 5,2× rychlejší 3D rendrování v Maxon Redshiftu než na MacBooku Pro s M1 Pro a až 1,4× rychlejší než na MacBooku Pro s M4 Pro.
- Až 1,6× rychlejší herní výkon se sledováním paprsků u titulů jako Cyberpunk 2077: Ultimate Edition než na MacBooku Pro s M4 Pro.
14palcový a 16palcový MacBook Pro s čipem M5 Max nabízí:2
- Až 8× rychlejší generování obrázků pomocí AI než na MacBooku Pro s M1 Max a až 3,8× rychlejší než na MacBooku Pro s M4 Max.
- Až 6,7× rychlejší zpracování požadavků LLM než na MacBooku Pro s M1 Max a až 4× rychlejší než na MacBooku Pro s M4 Max.
- Až 5,4× rychlejší rendrování videoefektů v Blackmagic DaVinci Resolve Studiu než na MacBooku Pro s M1 Max a až 3× rychlejší než na MacBooku Pro s M4 Max.
- Až 3,5× rychlejší AI vylepšování videa v Topaz Videu než na MacBooku Pro s M4 Max.
Ceny a dostupnost
Nové modely jsou dostupné v tradiční stříbrné a elegantní vesmírně černé (Space Black). Startovací ceny jsou sice vyšší než u minulé generace, což je ale částečně kompenzováno větším základním úložištěm. Níže jsou uvedeny ceny modelů v základní konfiguraci.
- 14″ MacBook Pro s M5 – začíná na ceně 46 990 Kč
- 14″ MacBook Pro s M5 Pro, 24 GB RAM – začíná na ceně 59 990 Kč
- 14″ MacBook Pro s M5 Max, 36 GB RAM – začíná na ceně 99 990 Kč
- 16″ MacBook Pro s M5 Pro, 24 GB RAM – začíná na ceně 74 990 Kč
- 16″ MacBook Pro s M5 Max, 36 GB RAM – začíná na ceně 109 990 Kč
Předobjednávky startují již dnes a k prvním zákazníkům se nové stroje dostanou ve středu 11. března.
Zdroje: 9to5mac.com, apple.com
