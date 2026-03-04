Nové MacBooky Air s čipem M5: více úložného prostoru a blesková Wi-Fi 7

Zdroj: Apple
Apple završil svou sérii oznámení uvedením nové generace MacBooku Air. Nejoblíbenější notebook na světě, jak tvrdí Apple, dostal do vínku nejnovější čip M5, který s sebou přináší nejen vyšší hrubý výkon, ale především výrazný posun v oblasti umělé inteligence. I když základní cenovka mírně povyskočila, Apple se to snaží uživatelům kompenzovat štědřejší základní výbavou, která konečně odpovídá moderním nárokům.
Apple představil nové MacBooky Air
Srdcem nového Airu je procesor M5, který disponuje rychlejším CPU a grafickým čipem nové generace. Tou nejzásadnější novinkou je však přítomnost neuronového akcelerátoru v každém jednotlivém jádru GPU. V praxi to znamená, že notebook zvládne složité úlohy spojené s umělou inteligencí a kreativní projekty s mnohem větší lehkostí než dříve.
Kromě výkonu se Apple zaměřil i na konektivitu. Díky novému bezdrátovému čipu N1 se MacBook Air poprvé naučil standard Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. Přechod na Wi-Fi 7 je jako výměna starého routeru za optickou přípojku – spojení je stabilnější a odezva blesková, což oceníte zejména při práci v cloudu nebo videokonferencích.
Konec šetření na úložišti?
Zatímco předchozí model M4 startoval na ceně 999 dolarů, novinka s čipem M5 se vrací k cenovce 1 099 dolarů. Tato přirážka má však své opodstatnění. Apple totiž konečně zdvojnásobil základní kapacitu úložiště z 256 GB na 512 GB. SSD disky jsou navíc postaveny na rychlejší technologii, takže kopírování velkých souborů zabere méně času.
Pro ty nejnáročnější uživatele, kteří potřebují mít celou svou digitální knihovnu neustále u sebe, Apple poprvé u řady Air nabízí možnost konfigurace až s 4TB diskem. Co se týče operační paměti, ta zůstává standardem na 16 GB, přičemž k dispozici jsou i verze s 24 GB a 32 GB RAM.
Osvědčený design a nové nabíjení
Vizuálně zůstává MacBook Air věrný svému elegantnímu a lehkému hliníkovému tělu, které je dostupné ve dvou velikostech (13 a 15 palců) a čtyřech barevných provedeních: nebesky modré, inkoustové, hvězdně bílé a stříbrné. Displej Liquid Retina doplňuje 12MP kamera Center Stage pro kvalitní videohovory.
Výdrž baterie zůstává na vynikajících 18 hodinách, což z Airu dělá ideálního společníka pro studenty nebo digitální nomády. Zajímavou změnou je však obsah balení. Apple nově přikládá 40W dynamický napájecí adaptér, který dokáže krátkodobě vyvinout výkon až 60 W.
Ceny nového MacBooku Air
- 13“ MacBook Air, 16 GB RAM – cena začíná na 29 990 Kč
- 15“ MacBook Air, 16 GB RAM – cena začíná na 35 990 Kč
Předobjednávky nového MacBooku Air M5 začínají dnes, přičemž první kusy dorazí k zákazníkům o týden později, tedy 11. března.
Zdroj: 9to5mac.com
Komentáře