Až 50% slevy na akční kamery a drony: Tohle špičkové vybavení teď seženete za pakatel KOMERČNÍ ČLÁNEK

Až 50% slevy na akční kamery a drony: Tohle špičkové vybavení teď seženete za pakatel2026-02-21T10:00:19+01:00
• 21. 2. 2026#Ostatní

Moderní technologie umožňují zachytit jedinečné okamžiky z jakékoli perspektivy a ve špičkovém rozlišení. Právě teď je k dispozici široká nabídka outdoorových kamer, 360° kamer a dronů za zvýhodněné ceny. Výběr kvalitního vybavení tak nevyžaduje kompromisy v rozpočtu, přičemž slevy u některých modelů dosahují až 50 %.

Outdoorové kamery

Ať už jde o extrémní sporty, potápění nebo cestování do náročných podmínek, outdoorové kamery představují odolné a spolehlivé řešení. Vynikají stabilizací obrazu, kompaktními rozměry a vysokou kvalitou záznamu i za zhoršených povětrnostních podmínek. V aktuální nabídce lze nalézt prémiové modely i cenově dostupnější varianty pro začínající tvůrce obsahu.

360° kamery

Pro tvůrce obsahu, kteří chtějí divákům nabídnout naprostou svobodu pohledu, jsou ideální 360° kamery. Umožňují zachytit celý prostor kolem sebe a následně v postprodukci vybrat ten nejlepší záběr. Tento segment technologií se neustále vyvíjí a nabízí stále plynulejší a kvalitnější sférický záznam s možností okamžitého sdílení.

Drony

Letecké záběry dodávají videím profesionální vzhled a zcela novou dynamiku. Současné drony disponují pokročilými asistenčními systémy a senzory proti nárazu, takže jejich ovládání je přístupné i pro méně zkušené piloty. Široká paleta zlevněných modelů pokrývá potřeby od rekreačního létání až po natáčení ve vysokém rozlišení.

Kompletní přehled všech technologických slev je k dispozici přímo na webových stránkách e-shopu.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

