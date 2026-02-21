Moderní technologie umožňují zachytit jedinečné okamžiky z jakékoli perspektivy a ve špičkovém rozlišení. Právě teď je k dispozici široká nabídka outdoorových kamer, 360° kamer a dronů za zvýhodněné ceny. Výběr kvalitního vybavení tak nevyžaduje kompromisy v rozpočtu, přičemž slevy u některých modelů dosahují až 50 %.
Outdoorové kamery
Ať už jde o extrémní sporty, potápění nebo cestování do náročných podmínek, outdoorové kamery představují odolné a spolehlivé řešení. Vynikají stabilizací obrazu, kompaktními rozměry a vysokou kvalitou záznamu i za zhoršených povětrnostních podmínek. V aktuální nabídce lze nalézt prémiové modely i cenově dostupnější varianty pro začínající tvůrce obsahu.
- GoPro HERO12 Black Creator Edition (-20 %)
- LAMAX X5.2 (-23,6 %)
- NAVITEl FLOW BL800 (-15 %)
- GoPro HERO13 Black Power Bundle (-10 %)
- Kandao QooCam 3 360 action camera (-50 %)
360° kamery
Pro tvůrce obsahu, kteří chtějí divákům nabídnout naprostou svobodu pohledu, jsou ideální 360° kamery. Umožňují zachytit celý prostor kolem sebe a následně v postprodukci vybrat ten nejlepší záběr. Tento segment technologií se neustále vyvíjí a nabízí stále plynulejší a kvalitnější sférický záznam s možností okamžitého sdílení.
- Insta360 X3 (-10 %)
- GoPro MAX2 + Accessories Bundle (-10 %)
- GoPro MAX2 (-10 %)
Drony
Letecké záběry dodávají videím profesionální vzhled a zcela novou dynamiku. Současné drony disponují pokročilými asistenčními systémy a senzory proti nárazu, takže jejich ovládání je přístupné i pro méně zkušené piloty. Široká paleta zlevněných modelů pokrývá potřeby od rekreačního létání až po natáčení ve vysokém rozlišení.
- Potensic Atom 4K (-20 %)
- C-FLY Dron Faith 2 DF808 modrý (-5 %)
- Insta360 Antigravity A1 Standard Bundle (-15 %)
- Syma kvadrokoptéra X26 (-10 %)
- QST DRON – kvadrokoptéra QST1842 3v1 (-10 %)
- DJI Avata 2 Pro-View Combo (Three Batteries) (-10 %)
