Aplikace Zprávy pro Android: Užitečné změny pro práci s odkazy a editaci chytrých odpovědí

Nedávno jsme vás informovali, že Google dělá změny v aplikaci Zprávy pro Android, přičemž šlo hlavně o přepracovanou nabídku. Jak se ale ukazuje, nejednalo se o jednorázovou aktualizaci a nyní začíná přidávat další možnosti.
Nejen lepší práce s odkazy
Pakliže někdo pošle odkaz bez textu, dá se jednoduše využít kopírování zprávy. Problém nastává ale v momentu, kdy je součástí dané zprávy ještě nějaký text. Jen tak zkopírovat URL adresu nejde a musíte v podstatě buď zkopírovat celou zprávu a pak ji upravit, případně otevřít odkaz v prohlížeči a pak sdílet.
Právě na tuto drobnost se zaměřili vývojáři a jak můžete vidět na levém snímku obrazovky, nová nabídka bude rozšířena o položku pro kopírování jen URL, pokud tedy bude součástí zprávy, u které necháte vyvolat menu. V případě většího množství odkazů se tato možnost ale nenabízí. Nevíme, jestli je to finální řešení, nebo vývojáři vymyslí něco pro kopírování jednotlivých odkazů.
Současně se dočkáme jedné změny u chytrých odpovědí. Aktuálně se nabízí jen jejich odeslání, ale v nastavení přibude možnost editace před odesláním. Uživatelé si takto budou moci ještě vylepšit navrhovanou zprávu, byť třeba o emoji. Novinky se dostanou do stabilní verze pozvolně, ale kdy se tak stane, zatím nevíme.
