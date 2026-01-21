Aplikace Zprávy pro Android: Užitečné změny pro práci s odkazy a editaci chytrých odpovědí

2026-01-21
#Android #Aplikace

Zdroj: Google

Nedávno jsme vás informovali, že Google dělá změny v aplikaci Zprávy pro Android, přičemž šlo hlavně o přepracovanou nabídku. Jak se ale ukazuje, nejednalo se o jednorázovou aktualizaci a nyní začíná přidávat další možnosti.

Nejen lepší práce s odkazy

Pakliže někdo pošle odkaz bez textu, dá se jednoduše využít kopírování zprávy. Problém nastává ale v momentu, kdy je součástí dané zprávy ještě nějaký text. Jen tak zkopírovat URL adresu nejde a musíte v podstatě buď zkopírovat celou zprávu a pak ji upravit, případně otevřít odkaz v prohlížeči a pak sdílet.

Právě na tuto drobnost se zaměřili vývojáři a jak můžete vidět na levém snímku obrazovky, nová nabídka bude rozšířena o položku pro kopírování jen URL, pokud tedy bude součástí zprávy, u které necháte vyvolat menu. V případě většího množství odkazů se tato možnost ale nenabízí. Nevíme, jestli je to finální řešení, nebo vývojáři vymyslí něco pro kopírování jednotlivých odkazů.

Google Messages Link Copy URL scaledjpg 1152x2560x Google Messages Smart Replies Tap to Edit 486w 1080hjpg 486x1080x

Zdroj: androidauthority

Současně se dočkáme jedné změny u chytrých odpovědí. Aktuálně se nabízí jen jejich odeslání, ale v nastavení přibude možnost editace před odesláním. Uživatelé si takto budou moci ještě vylepšit navrhovanou zprávu, byť třeba o emoji. Novinky se dostanou do stabilní verze pozvolně, ale kdy se tak stane, zatím nevíme.

Zdroj: androidauthority.com

