Aplikace Zprávy pro Android: detailnější informace o zprávách se blíží

Google se snaží hodně starat o svou aplikaci Zprávy pro Android, zejména s ohledem na novou technologii RCS, která se čím dál více prosazuje u uživatelů. Nyní se asi pracuje na lepším náhledu detailů kolem jednotlivých zpráv.
Aplikace Zprávy pro Android: Užitečné změny pro práci s odkazy a editaci chytrých odpovědí
Původní verze aplikace zobrazovala detail o zprávě velmi stroze, ale před půl rokem jsme se dočkali aktualizace. Ta přinesla lepší zobrazení, a to i na celé obrazovce. Sice nový vzhled vypadá lépe, ale obsahuje méně informací. Ve své podstatě se jen dozvíte, kdy byla zpráva odeslána a kdy doručena.
Pracuje se ale na další verzi a díky Android Authority se můžeme podívat, jak bude nová verze vypadat. Podařilo se jim totiž aktivovat patřičné části kódu. Nově bychom měli vidět i čas a datum zobrazení zprávy, což v aktuální verzi není. Také zde bude zobrazena historie zprávy, pokud ji někdo upraví. S největší pravděpodobností se objeví jen poslední úprava.
Na snímku výše vidíte mimo jiné i další detaily o zprávě, jako je například i šifrování. Dle poznatků z kódu toto ale nebude ve finální podobě vidět. I tak uvítáme rozšíření, které se připravuje.
