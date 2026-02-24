Google se pochlubil statistikami zablokovaného malwaru za minulý rok

Zdroj: Phone Arena
Bezpečnost na Androidu se podle statistik dlouhodobě mění k lepšímu. Google zveřejnil novou zprávu, která ukazuje, jak hluboké změny v roce 2025 proběhly a co nás čeká dál. V době, kdy jsou podvodníci stále vynalézavější a kreativně zneužívají každou skulinu v systému, se i obyčejné stahování nové aplikace může snadno proměnit v digitální past.
Google ukazuje, že bezpečí platformy Android je prioritou
Zákeřné aplikace, skrytý malware, špionáž a falešné recenze se stávají běžnou součástí digitálního prostředí. Google si je této situace vědom a rozhodl se zasáhnout ve velkém. V nové bezpečnostní zprávě odhalil nejen působivá čísla, ale i zcela nové nástroje, které mají za cíl jediné. Zajistit, aby se škodlivé aplikace nedostaly ani na dohled vašeho zařízení.
Rok 2025 se pro Google stal přelomovým, pokud jde o digitální očistu. Firma uvedla, že dokázala zablokovat více než 1,75 milionu aplikací, které nesplňovaly stanovené bezpečnostní požadavky, a to ještě předtím, než se vůbec objevily v obchodě Play. Současně bylo odstraněno přes 80 000 vývojářských účtů, které se podílely na porušování pravidel nebo šíření škodlivého obsahu. Google Play Protect, bezpečnostní štít zabudovaný přímo do systému Android, dnes skenuje neuvěřitelných 350 miliard aplikací denně, aby odhalil a zastavil hrozby dříve, než mohou způsobit škodu.
Kromě kvantity ale Google vsadil také na kvalitu. Konkrétně na umělou inteligenci. Nejnovější AI modely nyní pomáhají lidským recenzentům při identifikaci sofistikovanějších forem malwaru, které byly dříve téměř nerozpoznatelné. Díky tomuto novému přístupu, který se nese v duchu „soukromí na prvním místě“, se podařilo zabránit více než 255 000 aplikacím v neoprávněném přístupu k osobním údajům uživatelů.
Bezpečnostní iniciativy ale nekončí u samotných aplikací. Google se zaměřil také na to, jak podvodníci komunikují přímo s uživateli. V roce 2025 například zavedl inteligentní funkci, která dokáže rozpoznat, zda právě probíhající hovor není podvod. Pokud zjistí, že se jedná o pokus o sociální inženýrství, například snahu přesvědčit vás k vypnutí bezpečnostních funkcí telefonu, aktivně zasáhne a pokus zastaví dříve, než se stane škoda.
Google se zaměřuje i na falešné recenze
Dalším klíčovým krokem bylo řešení problému s falešnými recenzemi a hodnoceními v Google Play. Společnost odstranila více než 160 milionů podvodných hodnocení, aby zajistila, že to, co uživatelé vidí v obchodě, skutečně odpovídá realitě a není jen výplodem marketingového podvodu. Kvalita zpětné vazby je zásadní pro orientaci v nabídce a pro důvěru ve funkčnost aplikací.
Důležitost těchto opatření spočívá i v tom, že samotní útočníci dnes ve velké míře využívají umělou inteligenci k provádění sofistikovaných útoků. Google tak reaguje nasazením vlastních AI nástrojů a vytváří prostředí, kde se obrana vyvíjí stejně rychle jako útoky. Výsledkem je například to, že se uživatelé budou setkávat s méně agresivními předplatnými a vyšší úrovní ochrany soukromí.
Ochrana před tapjackingem v Androidu 16
Příkladem dalšího bezpečnostního pokroku je nová funkce připravovaná v systému Android 16, která se zaměřuje na ochranu proti tzv. tapjackingu. Jedná se o pokusy škodlivých aplikací přesměrovávat vaše interakce s prostředím bez vašeho vědomí, například k potvrzení škodlivé akce. Díky nové ochraně už tyto techniky nebudou mít šanci.
Ačkoli každé z těchto opatření představuje významný pokrok, za nejpřínosnější lze považovat právě ochranu během hovoru, která reaguje v reálném čase. Příběhy o tom, jak lidé byli zmanipulováni k zaplacení falešných oprav nebo sdílení citlivých dat během telefonátu, jsou bohužel běžné. Google tímto krokem ukázal, že rozumí nejen technickým hrozbám, ale i lidské stránce digitálních útoků.
Podobně pozitivní je i důraz na kvalitu recenzí v Google Play. Stahovat aplikaci s pěti hvězdičkami jen proto, abyste zjistili, že je to nefunkční zmetek, který si hodnocení zjevně koupil, je frustrující zkušenost, která podkopává důvěru v celý ekosystém. Díky vyčištění recenzí bude orientace mezi aplikacemi výrazně snazší.
Google tak v minulém roce ukázal, že ochrana uživatelů není jen marketingové heslo, ale strategický směr, který kombinuje technologie, prevenci a důraz na uživatelský komfort. A pokud bude tento přístup pokračovat i v dalších verzích, čeká uživatele bezpečnější a transparentnější budoucnost mobilního světa.
Zdroj: phonearena.com
Komentáře