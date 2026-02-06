Spotify představuje synchronizaci s fyzickou knihou

Zdroj: Spotify
Nedávno se podařilo zachytit přípravy nové funkce ve službě Spotify. Nakonec jsme nemuseli dlouho čekat a dočkali jsme se představení. Novinka se jmenuje Page Match.
Spotify pracuje na synchronizaci běžných knih a audio knih
Pokračujete tam, kde jste skončili
I v dnešní moderní době si mnozí rádi vezmou běžnou knihu a v poklidu si čtou. Jedná se mnohdy o takovou formu relaxace. Bohužel ne vždy je dostatek času a v takovém případě se hodí aspoň audio knihy, kdy se minimálně dozvíte, jak to vše dopadlo. Spotify na toto myslelo a přichází s velmi zajímavou funkcí.
Vše funguje poměrně jednoduše. V aplikaci Spotify dohledáte knihu, kterou čtete, kliknete na funkci shody stránek a následně pomocí foťáku naskenujete stránku. Aplikace rozpozná text a dohledá konkrétní místo v audio knize. Pak můžete pokračovat, jen tedy v poslechu. Funguje to i obráceně, přičemž je postup podobný a aplikace ukáže přesně, kde máte pokračovat.
Aby toho nebylo málo, Spotify spouští vlastní knihkupectví ve spojení s firmou Bookshop.org. Jak ale tušíte, tato možnost se nabízí jen na omezeném počtu trhů, konkrétně v USA a Velké Británii. Co se týče audio knih, omezení zde panuje taky. Audio knihy zatím nejsou u nás dostupné, ale snad se to časem změní.
Zdroj: neowin.net
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Apple kupuje izraelský startup q.ai za téměř 2 miliardy dolarů, pomoci by měl v inovacích v oblasti rozpoznávání řeči
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře