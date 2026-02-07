Honor X80 projde výraznou proměnou

Honor X70 | Zdroj: Honor

Firma Honor po půl roce připravuje náhradu za červencový model X70, který čeká poměrně výrazná aktualizace. Úniky z posledních týdnů odhalují první klíčové změny. Ty se promítnou nejen u čelního panelu, čipové sady nebo bateriového článku. Čínský producent aktuálně sklízí prodejní úspěchy u zařízení s nadstandardní výdrží, takže pravděpodobně opět vsadí všechno na jednu kartu.

Sázka na jistotu

Honor X80 by se měl ukázat s 6,81palcovým LTPS displejem, u kterého chtějí nasadit 1,5K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Do části hardwaru pošlou čipovou sadu Snapdragon 6 Gen 5 (SM6850) od Qualcommu. Procesor vyjde nejpozději v příštím měsíci, přičemž přinese osm jader, 5G modem nové generace, podporu paměti LPDDR5X a standard Wi-Fi 6E.

Honor X80 1180x648x

Honor X80 | Zdroj: Gizmochina

Některé zdroje ze zahraničí dokonce očekávají čipset Snapdragon řady 7, ale leaker Digital Chat Station častěji vypouští spolehlivější informace. V každém případě o velkou pozornost si řekne podstatně větší křemíko-uhlíková baterie o velikosti 10 000 mAh, která nepochybně nabídne také podporu technologie rychlého nabíjení.

Díky tomu tento telefon doplní současnou trojici zástupců Power 2, Win a Win RT 2 s baterií přes 10 000 mAh. Oficiální představení proběhne zatím neznámo kdy. Ovšem výrobce jej bude prezentovat jako cenově dostupný přírůstek.

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com

