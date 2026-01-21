Oppo A6 5G: Nový telefon s odolností IP69 a obří baterií

• 21. 1. 2026

Zdroj: Oppo

Oppo postupně do sebe začleňuje značky, naposledy například Realme. I tak nepřestává vydávat jeden mobil za druhým, zejména v nižší cenové hladině. Dnes zde máme další novinku Oppo A6 5G, která tentokrát zamíří na globální trh, tedy i do Evropy.

Sem tam změna

Někdy se vyznat v portfoliu mobilů výrobců je komplikovanější, zejména když jeden název použijí pro několik mobilů. To je i případ Oppo A6 5G. Ve své podstatě se jedná o základní mobil s podporou sítí páté generace, který má ale slabší rozlišení displeje. Fotografická výbava je spíše podprůměrná, jelikož na zadní straně sekunduje 2MPx snímač.

z31AC5g3IIEjvH47 1280x1280x

Zdroj: Oppo

Čím ale Oppo A6 5G může zaujmout například svou odolností, jelikož splňuje certifikaci IP69. Vydrží tak vodu o teplotě až 80°C. Oppo A6 5G je ale také vybaveno pořádnou baterií, kapacita se zastavila na hodnotě 7000 mAh, což je nadstandardní velikost na dnešní dobu a u mobilu této třídy.

Oppo A6 5G má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 4 100 Kč. I přes dostatek energie to nebude mít jednoduché, jelikož konkurence umí nabídnout trochu lepší konfiguraci.

Specifikace Oppo A6 5G

  • displej: 6,75 palců, 1570 × 720 pixelů, 120 Hz, jas až 1125 nitů
  • procesor: MediaTek Dimensity 6300
  • RAM: 4/6 GB LPDDR4x
  • úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
  • Operační systém: Android 15, ColorOS 15
  • Dual SIM: Dual SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8)
      • 2 Mpx (monochromatický, f/2.4)
    • přední: 8 Mpx (f/2.0)
  • IP66+IP68+IP69
  • čtečka otisků prstů na boku
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 166,6 × 78,5 × 8,6 mm, 216 gramů
  • baterie a nabíjení: 7000 mAh, 45W nabíjení

Zdroj: fonearena.com

Komentáře

