Oppo A6 5G: Nový telefon s odolností IP69 a obří baterií

Oppo postupně do sebe začleňuje značky, naposledy například Realme. I tak nepřestává vydávat jeden mobil za druhým, zejména v nižší cenové hladině. Dnes zde máme další novinku Oppo A6 5G, která tentokrát zamíří na globální trh, tedy i do Evropy.
Sem tam změna
Někdy se vyznat v portfoliu mobilů výrobců je komplikovanější, zejména když jeden název použijí pro několik mobilů. To je i případ Oppo A6 5G. Ve své podstatě se jedná o základní mobil s podporou sítí páté generace, který má ale slabší rozlišení displeje. Fotografická výbava je spíše podprůměrná, jelikož na zadní straně sekunduje 2MPx snímač.
Čím ale Oppo A6 5G může zaujmout například svou odolností, jelikož splňuje certifikaci IP69. Vydrží tak vodu o teplotě až 80°C. Oppo A6 5G je ale také vybaveno pořádnou baterií, kapacita se zastavila na hodnotě 7000 mAh, což je nadstandardní velikost na dnešní dobu a u mobilu této třídy.
Oppo A6 5G má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 4 100 Kč. I přes dostatek energie to nebude mít jednoduché, jelikož konkurence umí nabídnout trochu lepší konfiguraci.
Specifikace Oppo A6 5G
- displej: 6,75 palců, 1570 × 720 pixelů, 120 Hz, jas až 1125 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 6300
- RAM: 4/6 GB LPDDR4x
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
- Operační systém: Android 15, ColorOS 15
- Dual SIM: Dual SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8)
- 2 Mpx (monochromatický, f/2.4)
- přední: 8 Mpx (f/2.0)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8)
- IP66+IP68+IP69
- čtečka otisků prstů na boku
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB-C
- rozměry a hmotnost: 166,6 × 78,5 × 8,6 mm, 216 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 45W nabíjení
Zdroj: fonearena.com
