Oppo odhaluje prémiová ANC sluchátka Enco X3s

K rozšíření portfolia přistoupila čínská společnost Oppo, která oficiálně představuje bezdrátová sluchátka s názvem Enco X3s. Výrobce nasadil hromadu prémiových funkcí, což se ostatně promítá i v konečné prodejní ceně. Do kvality zvuku dokonce promluvila známá firma Dynaudio nebo po vzoru konkurence se alespoň majitelé ColorOS zařízení mohou těšit na překlady konverzací v reálném čase.
Tady se nešetřilo
V každém sluchátku jsou nasazeny dva měniče (11 + 6 mm), tři mikrofony a 62mAh baterie. Veškerá komunikace probíhá přes funkci Bluetooth 5.4 přinášející hlavně audio kodek LHDC 5.0. K tomu ještě stojí za zmínku certifikace Hi-Res či zvukový režim Dynaudio Featured. Přítomná technologie ANC si poradí s hlukem do výše 55 dB, přičemž speciální režim umí měnit její úroveň v reálném čase.
Na jedno nabití zvládnou 6 až 11 hodin poslechu. Dodávané pouzdro s 530mAh baterií prodlužuje výdrž na celkových 24 až 45 hodin. Samozřejmostí jsou dotykové ovládací plošky, certifikace odolnosti IP55, prostorový zvuk nebo maximálně čisté hovory za přispění umělé inteligence. Firma Oppo začne po celém světě dodávat pouze jedno bílé provedení za prodejní cenu v přepočtu 3 141 Kč.
