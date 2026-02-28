Infinix uvádí základního zástupce Smart 20

Infinix Smart 20 | Zdroj: Infinix
Nabídku základních telefonů se rozhodla podpořit čínská značka Infinix. Právě teď vydává nového zástupce s názvem Smart 20. Tento přírůstek sice zaujme designem připomínajícím iPhone 17 Pro/Pro Max od Applu, ale po stránce výbavy osloví pouze nenáročné uživatele. Přitom u něj lze očekávat velmi omezená dostupnost v rámci celosvětového trhu.
Na oko dobrý
Přední strana si připisuje 6,78palcový IPS LCD displej s HD+ rozlišením a variabilní obnovovací frekvencí, která končí na hranici 120 Hz. Za pozornost také stojí funkce Always-On. Do 7,7mm těla se naskládala čipová sada Helio G81 Ultimate od MediaTeku vedle 4GB operační paměti RAM (+ 4 GB virtuálně). K dispozici jsou dvě různé velikosti interního úložiště (64/128 GB), kde nechybí ani podpora paměťových microSD karet (max. 2 TB).
Článek baterie s kapacitou 5 200 mAh nabízí podporu technologie rychlého 15W nabíjení. Zařízení od prvního spuštění běží pod rozhraním XOS 16, které vychází ze systému Android 16. Navíc z každé strany je připraven jen jeden 8MPx snímač. Ze zbytku výbavy můžeme vyzdvihnout boční skener otisků prstů, technologii NFC, infračervený port, 3,5mm audio jack a certifikaci odolnosti IP64.
Zájemci dostanou na výběr celkem ze čtyř barevných provedení (černé, modré, oranžové, stříbrné). Konečnou cenu a oficiální dostupnost zjistíme už v nejbližších dnech.
Zdroje: ph.infinixmobility.com, gizmochina.com
