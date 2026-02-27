Oppo A6 5G se dočkal další verze v kompaktnějším těle

Oppo A6 5G (PLS120) | Zdroj: Oppo
Společnost Oppo oficiálně představuje další model A6 5G, který opětovně vychází jen jeden měsíc od uvedení stejnojmenného telefonu. Navíc se hned na úvod hodí zmínit, že historicky jde již o několikátý přírůstek s totožným názvem. Případní zájemci si tak musí pohlídat kódové označení samotného zařízení, které v dnešním případě znamená PLS120.
Zas a znova
Čínský výrobce oproti poslední novince provedl klíčové změny u displeje, selfie kamerky nebo nabíjecí technologie. Konkrétně můžeme zmínit 6,57palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Nově pod čelním panelem ještě najdeme optickou čtečku otisků prstů.
Uvnitř zůstává vše ve starých kolejích, což přímo znamená osmijádrový procesor Dimensity 6300 od MediaTeku či tři paměťové konfigurace (8+256 GB, 12+256 GB, 12+512 GB). Všechny verze potěší podporou paměťových microSD karet. Bateriový článek o velikosti 7 000 mAh přináší technologii rychlého 80W nabíjení.
Dozadu byla také nasazena dvojice fotoaparátů (50 + 2 MPx). Výpis výbavy uzavírají dvě certifikace odolnosti (IP68, IP69), technologie NFC či platforma ColorOS 15.0 (Android 15). Do prodeje pomalu míří tři barevná provedení (modré, růžové, šedé) za cenu v přepočtu od 4 759 Kč.
Zdroj: dotekomanie.cz
Komentáře