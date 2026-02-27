Oppo A6 5G se dočkal další verze v kompaktnějším těle

Oppo A6 5G (PLS120) | Zdroj: Oppo

Společnost Oppo oficiálně představuje další model A6 5G, který opětovně vychází jen jeden měsíc od uvedení stejnojmenného telefonu. Navíc se hned na úvod hodí zmínit, že historicky jde již o několikátý přírůstek s totožným názvem. Případní zájemci si tak musí pohlídat kódové označení samotného zařízení, které v dnešním případě znamená PLS120.

Zas a znova

Čínský výrobce oproti poslední novince provedl klíčové změny u displeje, selfie kamerky nebo nabíjecí technologie. Konkrétně můžeme zmínit 6,57palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Nově pod čelním panelem ještě najdeme optickou čtečku otisků prstů.

oppo a6 5g pls120 4 1304x1120x

Oppo A6 5G (PLS120) | Zdroj: Oppo

Uvnitř zůstává vše ve starých kolejích, což přímo znamená osmijádrový procesor Dimensity 6300 od MediaTeku či tři paměťové konfigurace (8+256 GB, 12+256 GB, 12+512 GB). Všechny verze potěší podporou paměťových microSD karet. Bateriový článek o velikosti 7 000 mAh přináší technologii rychlého 80W nabíjení.

Dozadu byla také nasazena dvojice fotoaparátů (50 + 2 MPx). Výpis výbavy uzavírají dvě certifikace odolnosti (IP68, IP69), technologie NFC či platforma ColorOS 15.0 (Android 15). Do prodeje pomalu míří tři barevná provedení (modré, růžové, šedé) za cenu v přepočtu od 4 759 Kč.

oppo a6 5g pls120 2 1964x1120x oppo a6 5g pls120 3 1964x1120x oppo a6 5g pls120 1 1964x1120x

Oppo A6 5G (PLS120) | Zdroj: Oppo

