Siri dostane novou podobu, bude více připomínat ChatGPT nebo Gemini

Neoficiální vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Apple zatím nedoručil to, co slíbil před lety v případě Siri. Uživatelé měli mít k dispozici asistenta nové generace, ale nakonec se tyto sliby nikdy nenaplnily. Došlo k určitému posunu, jen tedy současná verze Siri nemůže konkurovat ChatGPT nebo Gemini. I proto Apple uzavřel spolupráci s Googlem, který dodá Gemini pro další generaci Siri. Nebude to ale jediná změna.
Oficiálně: Apple Siri bude poháněna Google Gemini
Plnohodnotný chatbot?
Nová Siri poháněná Gemini přijde ještě tento rok, ale samotné rozhraní se ještě nezmění. Dle informací od Marka Gurmana se pracuje na nové podobě, která změní od základu vzhled Siri, ale nijak se to nedotkne způsobu aktivace. Místo toho, aby Siri vypadala jako integrovaný asistent na úrovni systému, nabídne známé rozhraní z jiných služeb.
Mark uvádí, že celý design bude vycházet z toho, co zpopularizovala společnost OpenAI u svého ChatGPT. V základu se má tedy nabídnout Siri jako chatbot, kde bude možné vést konverzace, zadávat úkoly, případně si nechat generovat obrázky nebo jiné materiály.
Tato nová podoba má být prvně k vidění na vývojářské konferenci, ale není jasné, kdy dojde k nasazení mezi všechny uživatele. Jednou z výhod má být kompletní integrace do systému, aplikací a služeb. Bude se tak jednat o konkurenci pro Gemini, kde Google dělá změny a postupně odstavuje svého původního asistenta.
Siri tak bude asi působit jako klient pro model Gemini a nabídnou se podobné možnosti. Apple si asi pohraje s designem po svém, přičemž hlavním plusem bude samotná integrace do systému a samotné možnosti.
Zdroje: 9to5mac.com, bloomberg.com
