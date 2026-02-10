Nothing začíná lákat na uvedení Phone (4a) série

Nothing Phone (3a) Pro; zdroj: Dotekománie
Letos společnost Nothing nepředstaví nástupce top modely, takže Nothing Phone (3) (recenze) zůstane na postavení nejvybavenějšího mobilu značky po celý rok. Brzy se ale dočkáme uvedení nových modelů v rámci série Phone (4a).
Nothing Phone (4a) série
Výrobce začal vydávat nejrůznější příspěvky na sociálních sítích, které jsou asi spojené s uvedením mobilů Phone (4a) a Phone (4a) Pro, aspoň podle posledních náznaků. Zatím sice firma neukázala ani kousíček z reálného modelu, ale z dostupných příspěvků můžeme soudit, že se nabídnou novinky v několika barvách a možná mají obrázky nějakou souvislost s LED na zadní straně. Možná u těchto modelů už nebudou původní LED pásky, ale rovnou se nabídne nějaká varianta zadního displeje jako u top modelu.
Co se týče specifikací, tak se toho moc zatím neví, ale některé drobnosti jsou již více méně potvrzené. Například mobily dostanou rychlejší úložiště UFS 3.1 a zřejmě si zachovají 50W technologii nabíjení. Procesory budou zřejmě opět ze série Snapdragon 7.
Kromě toho bude mít model Phone (4a) Pro zřejmě větší kapacitu baterie, jelikož předchůdce měl 5000 mAh a novinka nabídne minimálně 5080 mAh, ale ve skutečnosti se asi nabídne 5200 mAh. K uvedení by mělo dojít zřejmě během jednoho měsíce, ale na takové detaily si musíme ještě chvíli počkat.
