Budoucnost bez klávesnic? Přichází Wispr Flow

Budoucnost bez klávesnic? Přichází Wispr Flow2026-02-24T18:20:41+01:00
• 24. 2. 2026#AI #Aplikace

Zdroj: Wispr Flow

Bude psaní na klávesnici v budoucnu přežitek? Pokud ano, bude za to odpovědný právě Wispr Flow. Populární nástroj nyní konečně přichází i na Android. Našlapaný převod řeči vám dokáže výrazně usnadnit každodenní život.

Inteligentní diktování od Wispr už je i na Androidu

Nástroj Wispr si rozhodně nepředstavujte jako obyčejný převod řeči na text, jak ho známe třeba z Google klávesnice. Wispr je totiž jeho velmi pokročilým následovníkem, který ke své činnosti využívá umělou inteligenci a z vašeho projevu například dokáže vymazat výplňová slova. Celý text navíc píše s ohledem na kontext aplikace, již zrovna používáte. Přizpůsobit tak dokáže styl psaní a zaručí správnost diktovaných jmen.

Po úspěšných vydáních na Macu, Windows a naposledy v červnu 2025 na iOS nyní společnost konečně zamířila i na Android. Při vstupu na další platformu se rovnou pochlubila i změnami v infrastruktuře, které přinesly zrychlení diktování o až 30 %. Nástroj nyní navíc podporuje už více než 100 jazyků a fungovat by měl ve 100 tisících aplikací.

wispr banner 1200x630x

Zdroj: Wispr Flow

Hodnota firmy se po posledních investičních kolech odhaduje na částku kolem 700 milionů dolarů a Wispr se chlubí například i tím, že při prvních dnech po vydání u něj uživatelé nadiktovali přes 1,3 milionu slov anglicky. Společnost pak zvládá, jako jedna z mála, například i hybridní jazyk „Hinglish“, což je v Indii velmi častý mix hindštiny a angličtiny, kterým mluví i samotný šéf startupu. Na další „hybridy“ a dialekty se v budoucnu hodlá zaměřit.

Wispr Flow: AI Voice-to-Text
Wispr Flow: AI Voice-to-Text
Stáhnout QR-Code
Wispr Flow: AI Voice-to-Text
Developer: Wispr AI, Inc.
Price: Free

Zdroje: wisprflow.ai, techcrunch.com

Konec čistého ChatGPT 💸 Starlink Phone 🛰️ Nahrávání hovorů je ZPĚT! 📞

💡ANKETA: Jakou streamovací službu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat