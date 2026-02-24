Budoucnost bez klávesnic? Přichází Wispr Flow

Zdroj: Wispr Flow
Bude psaní na klávesnici v budoucnu přežitek? Pokud ano, bude za to odpovědný právě Wispr Flow. Populární nástroj nyní konečně přichází i na Android. Našlapaný převod řeči vám dokáže výrazně usnadnit každodenní život.
Inteligentní diktování od Wispr už je i na Androidu
Nástroj Wispr si rozhodně nepředstavujte jako obyčejný převod řeči na text, jak ho známe třeba z Google klávesnice. Wispr je totiž jeho velmi pokročilým následovníkem, který ke své činnosti využívá umělou inteligenci a z vašeho projevu například dokáže vymazat výplňová slova. Celý text navíc píše s ohledem na kontext aplikace, již zrovna používáte. Přizpůsobit tak dokáže styl psaní a zaručí správnost diktovaných jmen.
Po úspěšných vydáních na Macu, Windows a naposledy v červnu 2025 na iOS nyní společnost konečně zamířila i na Android. Při vstupu na další platformu se rovnou pochlubila i změnami v infrastruktuře, které přinesly zrychlení diktování o až 30 %. Nástroj nyní navíc podporuje už více než 100 jazyků a fungovat by měl ve 100 tisících aplikací.
Hodnota firmy se po posledních investičních kolech odhaduje na částku kolem 700 milionů dolarů a Wispr se chlubí například i tím, že při prvních dnech po vydání u něj uživatelé nadiktovali přes 1,3 milionu slov anglicky. Společnost pak zvládá, jako jedna z mála, například i hybridní jazyk „Hinglish“, což je v Indii velmi častý mix hindštiny a angličtiny, kterým mluví i samotný šéf startupu. Na další „hybridy“ a dialekty se v budoucnu hodlá zaměřit.
