Meta zřejmě ještě letos představí vlastní smartwatche

24. 2. 2026

Zdroj: Fortune

Mrtvý projekt oživnul. Chytré hodinky, na kterých se měla dávno zastavit práce, se přece jenom dostanou na trh. Poslední informace hovoří o plánech ještě na letošní rok. Co můžeme čekat?

Malibu 2 je zpátky

Malibu 2. Právě tak má být v americké společnosti Meta označován projekt, jenž byl ještě donedávna považován za mrtvý. Fakt, že Zuckerbergova firma pracuje na chytrých hodinkách, nebyl žádnou tajností. V roce 2022 však přišla zpráva o jeho ukončení. Projekt Malibu ale byl, zdá se, v tichosti vzkříšen a dle posledních interních zpráv by hotové smartwatche mohly na pulty obchodů dorazit ještě letos.

Budoucí konkurent Apple Watch má sázet zejména na integraci umělé inteligence Meta AI a pokročilé sledování zdravotních funkcí. Zařízení by rovněž mělo těžit z nejnovějších technologických pokroků v oblasti biometrických senzorů, které Meta vyvíjí pro své brýle s rozšířenou realitou. Existuje pak i šance, že budou hodinky disponovat kamerou.

Chytré hodinky se zdají být přirozeným a strategickým krokem k doplnění chytrých brýlí Ray-Ban Meta a celého „ekosystému“ americké společnosti. Na trhu to však nepochybně budou mít nesmírně těžké, jelikož vstoupí do velmi nasyceného prostředí se zavedenými výrobci. Konkrétní datum uvedení zatím neznáme, ale rozhodně se můžeme těšit již brzy.

Zdroje: engadget.com, mashable.com

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

