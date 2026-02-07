Google nasadí Aluminium OS, ChromeOS následně skončí v roce 2034

Zdroj: Android Authority
Google je mnohdy spojován jen s operačním systémem Android, ale ve svém portfoliu má více softwarových řešení. Například již nějakou dobu nabízí Fuchsia OS, ale ačkoliv se očekávalo, že tento systém někdy zamíří do mobilů, nikde se tak nestalo a ani nestane. Nakonec si našel cestu do prvků chytré domácnosti. Pak zde máme ChromeOS, populární systém u počítačů pro studenty, zejména tedy v USA. Hlavní výhodou je cenová dostupnost. I u nás se nabízí taková zařízení, ale nemůžeme mluvit o nějaké dominanci. Už nějakou dobu se mluví o novince Aluminium OS a nyní dostáváme náhled budoucích plánů.
Tentokrát nepřichází informace od nějakého utajovaného zdroje, ani prostřednictvím úniků a podobně. Některé klíčové aspekty kolem příchodu nového systému byly zveřejněny v soudním líčení kolem možného porušování antimonopolních zákonů v USA. Zde zástupci společnosti Google vypovídali kolem právě chystaného systému Aluminium OS.
Novinka bude ve své podstatě kombinace ChromeOS a Android, jak nasvědčují i některé materiály. Některé části jsou společné, ale už nyní je jasné, že ne všechen současný hardware s ChromeOS bude moci pohánět právě Aluminium OS. I tak bude nový operační systém těžit ze základů Androidu, zejména se tedy nabídne široká nabídka aplikací a her.
Nejedná se o nic nového, ale spíše byla otázka, kdy se Aluminium OS poprvé objeví v komerčních produktech. Díky soudnímu řízení se dozvídáme, že systém by měl být připraven v roce 2026, respektive bude k dispozici první verze pro vyzkoušení a asi i pro vývojáře. Následně si budeme muset počkat na první produkt s Aluminium OS do roku 2028. Tehdy nastoupí nový systém a započne pomalý konec ChromeOS.
Google právě nepočítá s ChromeOS a je logické, že postupně skončí. Jelikož jsou zde závazky, co se týče softwarové podpory a podobně, že ChromeOS bude dostávat aktualizace do roku 2034, možná 2033. Následně dojde k ukončení podpory kompletně. Je pravděpodobné, že zařízení, které si třeba koupíte letos nebo příští rok, dostane aktualizaci na Aluminium OS. Na tyto detaily si ale budeme muset nějakou chvíli počkat.
