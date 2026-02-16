Nejlevnější MacBook bude představen již v příštím měsíci

16. 2. 2026

Zdroj: Midjourney

Insider Gurman přichází s opravdu zajímavou informací. Takzvaný „lidový“ MacBook by mohl být odhalen již velmi brzy. Očekává se LCD displej, čip z mobilního telefonu iPhone a dostupná cenovka pod tisíc dolarů.

Nový MacBook trhák pomalu přichází

Renomovaný insider a analytik, který se specializuje zejména na cupertinskou společnost, Mark Gurman zveřejnil pro agenturu Bloomberg novinku, jež má potenciál zamávat s trhem notebooků. Uvádí, že již příští měsíc Apple odhalí nový základní model MacBooku. Ten prozatím nese kódové označení J700 a cílit hodlá především na studenty a méně náročné uživatele.

Srdcem očekávaného stroje má být čip A18 Pro, displej pak dorazí s úspornějším LCD panelem a tělo zůstane hliníkové. Na výběr bude pravděpodobně také velké množství barev světlých odstínů od růžové, žluté, zelené, modré až po klasickou šedou variantu.

levny macbook 1200x800x

Zdroj: GSMArena

Cenovka nového modelu by se podle dostupných informací měla dostat pod hranici tisíce dolarů, tedy v přepočtu možná i pod částku 20 tisíc korun. Není tedy pochyb o tom, že by tento nový stroj mohl zamávat s trhem notebooků, jak ho známe. Agresivní cenovka modelu totiž rozhodně umožní levnou vstupní bránu hlouběji do Apple ekosystému.

Zdroje: bloomberg.com, gsmarena.com

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

