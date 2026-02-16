Nejlevnější MacBook bude představen již v příštím měsíci

Zdroj: Midjourney
Insider Gurman přichází s opravdu zajímavou informací. Takzvaný „lidový“ MacBook by mohl být odhalen již velmi brzy. Očekává se LCD displej, čip z mobilního telefonu iPhone a dostupná cenovka pod tisíc dolarů.
Nový MacBook trhák pomalu přichází
Renomovaný insider a analytik, který se specializuje zejména na cupertinskou společnost, Mark Gurman zveřejnil pro agenturu Bloomberg novinku, jež má potenciál zamávat s trhem notebooků. Uvádí, že již příští měsíc Apple odhalí nový základní model MacBooku. Ten prozatím nese kódové označení J700 a cílit hodlá především na studenty a méně náročné uživatele.
Srdcem očekávaného stroje má být čip A18 Pro, displej pak dorazí s úspornějším LCD panelem a tělo zůstane hliníkové. Na výběr bude pravděpodobně také velké množství barev světlých odstínů od růžové, žluté, zelené, modré až po klasickou šedou variantu.
Cenovka nového modelu by se podle dostupných informací měla dostat pod hranici tisíce dolarů, tedy v přepočtu možná i pod částku 20 tisíc korun. Není tedy pochyb o tom, že by tento nový stroj mohl zamávat s trhem notebooků, jak ho známe. Agresivní cenovka modelu totiž rozhodně umožní levnou vstupní bránu hlouběji do Apple ekosystému.
Zdroje: bloomberg.com, gsmarena.com
