YouTube přichází na Apple Vision Pro: Kompletní podpora 3D a 8K videí

YouTube přichází na Apple Vision Pro: Kompletní podpora 3D a 8K videí2026-02-14T20:00:31+01:00
• 14. 2. 2026#Aplikace

Zdroj: Youtube

V roce 2023 jsme se dočkali Apple Visios Pro, tedy brýlí s rozšířenou realitou. Do dnešního dne jsme se nedočkali nějaké verze, která by se dala považovat za druhou generaci, ale to je trochu jiný příběh. Již při uvedení chybělo několik aplikací a mnozí vyčítali, že není dostupný Youtube. Sice se objevilo několik aplikací přinášející obsah z této platformy, ale ani jedna aplikace nevydržela moc dlouho, jelikož všechny porušovaly licenční práva. Nyní jsme se ale dočkali.

Youtube jen pro visionOS?

Samotná uživatelská základna visionOS, tedy Apple Visios Pro není moc velká, takže se hned nabízí otázka, proč by Youtube pracovalo na aplikaci pro tento typ produktu. Odpověď se asi dočkáme zanedlouho, ale můžeme odhadovat, že nová aplikace spíše bude fungovat jako testovací hřiště pro další produkty v této kategorii, zejména se systémem Android XR.

Co se týče Youtube pro visionOS, tak se nabízí poměrně standardní rozhraní, jak můžete vidět níže. Dobrou zprávou je, že se nejedná jen o aplikaci pro přehrávání běžných Youtube videí. Je zde podpora i pro 3D 360 a VR180 videa, takže se dá využít plný potenciál.

1480x1270bb (1) 1480x833x 1480x1270bb 1480x833x

Zdroj: Youtube

U novější verze Apple Visios Pro s procesorem M5 je k dispozici podpora i pro 8K rozlišení u videí. To vše působí dobře, ale nepřichází aplikace příliš pozdě na tuto platformu? Nebo že by Apple chystal konečně další a levnější generace? To zatím nevíme, ale možná to ví Google.

The app was not found in the store. :-(
Go to store Google websearch

Zdroj: 9to5mac.com

Apple v roce 2026: Skládací iPhone, M5 čipy a konec nudy?

💡ANKETA: Co nejvíc ovlivní, jak dlouho vám mobil vydrží?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat