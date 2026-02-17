Messenger.com končí: Meta přesouvá zprávy na Facebook a omezuje přístup

Zdroj: Dotekomanie.cz
Minulý rok jsme vás informovali, že končí nativní aplikace Messenger od společnosti Meta pro operační systémy Windows a macOS. Nyní zde máme další pokračování ve změnách. Ty se dotknou webové verze.
Messenger.com končí
Společnost Meta zveřejnila skrze stránky podpory informaci, že samostatná webová adresa messenger.com končí a samotná služba bude už dostupná jen na adrese facebook.com/messages. Dá se předpokládat, že původní adresa bude sloužit jen pro přesměrování. Vypadá to na drobnou změnu, ale je zde jeden podstatný háček.
Tento přesun přímo pod křídla Facebooku současně znamená, že pokud uživatel nemá Facebook účet, nebude moci využívat službu na adrese facebook.com/messages. K dispozici bude mít jen možnost skrze samostatnou aplikaci pro Android a iOS. Jinak tato služba nebude dostupná pro ty, co nechtějí Facebook účet.
Samotné ukončení původního umístění messenger.com je naplánováno na duben tohoto roku. Konkrétně tedy po 15. dubnu budou uživatelé donuceni používat mobilní aplikaci nebo Facebook integraci s nutností mít Facebook účet. Společnost nijak nevysvětlila tento krok, ale je celkem jasné, že chce donutit uživatele si založit účet, pakliže ho nemají.
