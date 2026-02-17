iOS 26.4 Beta 1 je zde a bez nové Siri

iOS 26.4 Beta 1 je zde a bez nové Siri2026-02-17T09:00:03+01:00
• 17. 2. 2026#Aktualizace #iOS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávno Apple vydal iOS 26.3, což je spíše taková drobnější aktualizace, aspoň na první pohled, ale ve skutečnosti konečně přidává podporu notifikací u hodinek třetích stran. Mnozí upíraly oči až na iOS 26.4 Beta 1, kde jsme se měli dočkat nové Siri, zřejmě postavenou na Gemini základech od Googlu, ale nakonec se tak neděje.

Beta iOS 26.4

iOS 26.4 Beta 1 bez nové Siri ztrácí kouzlo a majitelé Apple zařízení si budou muset skutečně počkat několik měsíců, ale je otázkou, jestli to Apple stihne a nedojde k nějakému posunu. Co se týče nové verze systému, je zde několik změn. Například dochází k posunu u podpory RCS zpráv, jež konečně získávají end-to-end šifrování, jen tedy mezi Apple zařízeními. Snad je to jen v rámci testování a při vydání stabilní verze systému bude podpora i pro Android, kde je tato funkce už dlouhou dobu.

Není to ale jen o Siri a případně vylepšení zabezpečení. Kromě změn v systému, optimalizaci a opravám jsme se například dočkali novější podoby aplikace pro tapety. Nabízí se i nové kategorie, ale mělo se zapracovat i na vylepšení v oblasti výkonu a podobně. I aplikace Apple Music prošla modifikacemi, a to i v barvách, ale hlavně došlo na rozšíření informací o koncertech.

wallpaper gallery 26 4 1500x750x

Zdroj: 9to5mac

U aplikace Apple Podcast se naopak připravuje podpora pro lepší video zážitek, zejména tedy v případě streamování, ale zde je více technických novinek pro samotné tvůrce. Například mohou využívat technologii HTTP Live Streaming. iOS 26.4 mimo jiné zapne ochranu proti krádeži všem, tedy ve výchozím nastavení bude aktivní.

Zdroje: 9to5mac.com, 9to5google.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

