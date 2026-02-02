Statistiky Androidu: Android 15 dominuje, Android 16 se teprve rozjíždí

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google už dávno nezveřejňuje měsíční statistiky kolem systému Android na svých stránkách. I tak poskytuje data ve svých vývojářských nástrojích, odkud je možné získat procentuální zastoupení jednotlivých verzí. Nyní aktualizoval data a my se můžeme podívat, který systém je nejvíce zastoupený mezi zařízeními.
Android 15 vede
Ačkoliv zde máme již stabilní Android 16 a aktualizace se postupně šíří, tak nejvíce rozšířený je Android 15. Tuto verzi najdete na 19,3 % mobilů, tabletů a případně ještě nějakých produktech s Google službami. Druhé místo obsadil Android 14. Aktuální verze je až na sedmém místě, i takový Android 10 má větší zastoupení než šestnáctka.
|Android verze
|Zastoupení
|Android 16
|7,5 %
|Android 15
|19,3 %
|Android 14
|17,2 %
|Android 13
|13,9 %
|Android 12
|11,4 %
|Android 11
|13,7 %
|Android 10
|7,8 %
|Android 9 / Pie
|4,5 %
|Android 8.1 / Oreo
|2,3 %
|Android 8 / Oreo
|0,8 %
|Android 7.1 / Nougat
|0,4 %
|Android 7 / Nougat
|0,4 %
|Android 6 / Marshmallow
|0,4 %
|Android 5.1 / Lollipop
|0,3 %
|Android 5 / Lollipop
|0,1 %
V brzké době se asi rozloučíme s Androidem 5, jelikož je jen na 0,1 % zařízení. I tak může trvat i delší dobu, než kompletně zmizí ze statistiky. Jakmile se tak stane, více aplikací upustí od podpory této verze a postupně nebudou k dispozici aktualizace.
Ačkoliv statistika ukazuje, že Android je stále roztříštěný, tak Google zde má i nové nástroje, jak udržet většinu funkcí aktuálních. Například se opravy a novinky mohou dostávat do mobilů skrze Obchod Play, hlavně prostřednictvím nových verzí Google Play Služeb. Celkově se situace ale asi moc nezlepší, když Google urychluje vydávání verzí Androidu, respektive každý rok vyjdou dvě větší verze. Jedna je určená spíše pro uživatele, druhá pak na vývojáře.
Zdroj: 9to5google.com
