iQOO do série Z11 přidá dva přírůstky

iQOO Z11 Turbo | Zdroj: Vivo
Teprve před měsícem uvedený telefon Z11 Turbo od společnosti iQOO ve stejnojmenné řadě nezůstane dlouho sám. Čínský výrobce by měl pomalu dokončovat rovnou dvě mobilní novinky, které na mobilním trhu poznáme pod označením Z11 a Z11x. Jejich předchozí generace byla vypuštěna v dubnu loňského roku, takže tato zařízení poznáme asi za pár týdnů.
Silný střed
iQOO Z11 nesoucí kódové označení V2551A má získat LTPS displej s 1,5K rozlišením, pod kterým najdeme bateriový článek o velikosti 9 000 mAh. O rychlé nabíjení se zaslouží 90W technologie. Podle zahraničních zdrojů telefon také dostane čipovou sadu typickou pro střední třídu. Více informací o sobě prozrazuje až druhý zástupce s přívlastkem Z11x.
Přírůstek si do svého výpisu výbavy připíše 6,76palcový LCD displej. Ten dosáhne na Full HD+ rozlišení a vysokou obnovovací frekvenci. Ovšem zda překoná původní model Z10x se 120Hz frekvencí je zatím nepotvrzeno. Do hardwarové stránky mají nasadit osmijádrový procesor Snapdragon 7s Gen 4 z dílny Qualcommu. Baterie nejspíš nabídne menší kapacitu 8 000 mAh s pomalejším nabíjením (méně než 90 W).
V pozdější době můžeme ještě vyhlížet čtvrtou novinku s názvem Z11 Lite, která nahradí model Z10 Lite z června 2025. Bližší podrobnosti lze očekávat již v nejbližších dnech či týdnech.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com
Komentáře