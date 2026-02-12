Den D pro fanoušky Samsungu se blíží. Ve středu 25. února proběhne oficiální premiéra nové vlajkové lodi, která opět posune hranice mobilních technologií. A vy máte možnost ji vyhrát. Mobil Pohotovost startuje soutěž o nový Samsung, díky které se můžete zařadit mezi první majitele špičkové novinky.
Jak soutěžit?
Je to jednoduché, stačí udělat tři kroky:
- Navštivte stránku mp.cz/galaxyunpacked
- Vyplňte svůj kontaktní e-mail
- V doručené zprávě potvrďte svou e-mailovou adresu
Soutěž probíhá do 25. února do 19:00, tedy přesně do startu premiéry Galaxy Unpacked. Výherce bude vylosován v následujících dnech, nejpozději do týdne od ukončení soutěže, a kontaktován bude prostřednictvím zadaného e-mailu. Pokud by Samsung novou řadu Galaxy náhodou nepředstavil, vítěz si bude moci vybrat jakékoli zařízení Samsung v hodnotě do 25 000 Kč.
Co můžete vyhrát?
Nový Samsung Galaxy znovu posune možnosti umělé inteligence, fotoaparátu, displeje i celkového výkonu na vyšší úroveň. Očekává se, že půjde o jeden z absolutně nejlepších – možná vůbec nejlepší – Android telefon současnosti.
Sledujte premiéru živě
Registrací do soutěže se zároveň přihlásíte k odběru novinek, takže vám neuniknou žádné informace o nové rodině Samsung. Premiéra proběhne ve středu 25. 2 od 19:00 a sledovat ji můžete na mp.cz/galaxyunpacked – krátce před začátkem bude na stránce zveřejněno video s živým přenosem události.
