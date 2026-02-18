Infinix Note 60 a 60 Pro: Novinky střední třídy s 6500mAh baterií a zajímavým sekundárním displejem

Zdroj: Infinix
Nedánvo jsme se dočkali relativně zajímavého modelu Infinix Note Edge a nyní zde máme další dva přírůstky v podobě Infinix Note 60 a Infinix Note 60 Pro.
Infinix Note Edge je tenká novinka s 6500mAh baterií
Skoro stejné
Oba modely jsou si velmi podobné. Ačkoliv byste si řekli, že Infinix Note 60 nabídne ve všech nebo většině ohledech lepší specifikace, tak rozdíly jsou jen v rychlosti nabíjení a také v procesoru. Vybavenější kousek má Snapdragon 7S Gen 4 a Infinix Note 60 nabízí Dimensity 7400 Ultime.
Jinak se jedná o více méně stejné modely, které mají i něco navíc. Na zadní straně ve velkém foto modulu mají sekundární monochromaticky displej s nizkým rozlišením, který ve své podstatě funguje jen pro notifikace a jednoduché zobrazení informací, například čas nebo počasí.
Po fotografické stránce se nabízí jen základná výbava 508 MPx, přičemž zde není ani optická stabilizace obrazu. Dobrou zprávou je, že baterie mají kapacitu 6500 mAh, přičemž tloušťka novinek je 7,36 mm. Jen černá verze má o 0,1 mm více. Nechybí stereo reproduktory a dokonce se myslelo na odolnost. Sice zde není plná, ale aspoň déšť neublíží těmto kouskům.
Zatím ale společnost nezveřejnila ceny a dostupnost, ale asi se budou pohybovat ve střední třídě. I tak se nejedná jen o nudné řadové mobily.
Specifikace Infinix NOTE 60
- displej: 6,78 palců, 1.5K 3D curved AMOLED, 2644 × 1208 pixelů, 144 Hz, jas až 4500 nitů, 2304Hz PWM Dimming, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: MediaTek Dimensity 7400 Ultimate (4 nm), Mali-G615 MC2 GPU, až 2,6 GHz
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256 GB UFS 2.2
- Operační systém: Android 16, XOS 16
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.59, 4K 30fps video)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
- přední: 13 Mpx (f/2.2, 4K 30fps video)
- IP64
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo reproduktory, Sound by JBL, Hi-Res Audio
- Konektivita: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS (GLONASS, Beidou), NFC, IR senzor, USB-C
- rozměry a hmotnost: 162,37 x 77,17 x 7,36 mm (černá) / 7,45 mm (ostatní barvy), 201,7 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 45W rychlé nabíjení, 30W bezdrátové nabíjení
Specifikace Infinix NOTE 60 Pro
- displej: 6,78 palců, 1.5K 3D curved AMOLED, 2644 × 1208 pixelů, 144 Hz, jas až 4500 nitů, 2304Hz PWM Dimming, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm), Adreno 810 GPU, až 2,5 GHz
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256 GB UFS 2.2
- Operační systém: Android 16, XOS 16
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.59, 4K 30fps video)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
- přední: 13 Mpx (f/2.2, 4K 30fps video)
- IP64
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo reproduktory, Sound by JBL, Hi-Res Audio
- Konektivita: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS (GLONASS, Beidou), NFC, IR senzor, USB-C
- rozměry a hmotnost: 162,37 x 77,17 x 7,36 mm (černá) / 7,45 mm (ostatní barvy), 199 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 90W rychlé nabíjení, 30W bezdrátové nabíjení
Zdroj: fonearena.com
