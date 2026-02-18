Probíhající akce Alza Dny přináší zajímavou příležitost pro všechny, kteří plánují upgrade své počítačové sestavy nebo domácí kanceláře. Největší český e-shop spustil vlnu slev, která se výrazně dotkla segmentu monitorů. V nabídce se objevují modely napříč všemi kategoriemi – od špičkových OLED panelů pro náročné hráče až po efektivní řešení pro každodenní administrativní práci. Níže přinášíme výběr nejzajímavějších nabídek rozdělených dle zaměření.
Herní monitory
Pro hráče je klíčová obnovovací frekvence a nízká odezva, což jsou parametry, které v této kategorii dominují. V aktuální slevové akci lze nalézt panely s technologií QD-OLED i klasické IPS modely, které nabízejí skvělý poměr ceny a výkonu. Ať už hledáte ultraširokoúhlý monitor pro pohlcující zážitek ze simulačních her, nebo rychlý panel pro kompetitivní střílečky, výběr je momentálně velmi pestrý a ceny klesly až o více než 40 %.
- 27″ Philips 27E2N1110/00 (-43,7 %)
- 27″ GIGABYTE M27Q2 QD ICE (-30 %)
- 23.8″ Acer Vero B247YGbmiprzx (-38,8 %)
- 34″ LG UltraGear 34GX90SA-W (-20 %)
- Další slevy najdete zde
OLED monitory
Technologie OLED představuje v současnosti špičku v zobrazování, nabízející dokonalou černou a nekonečný kontrast. Tyto monitory jsou ideální nejen pro konzumaci multimediálního obsahu a hraní her v HDR, ale také pro grafickou práci, kde je vyžadována maximální přesnost barev. Slevy v rámci Alza Dnů zpřístupňují tuto prémiovou technologii širšímu okruhu uživatelů, přičemž v nabídce jsou i zahnuté modely pro lepší ergonomii pohledu.
- 34″ LG UltraGear 34GX90SA-W (-20 %)
- 34″ Lenovo Legion Pro 34WD-10 (-23,1 %)
- 27″ Philips 27M2N6501L/00 (-15 %)
- 32″ ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Profesionální monitory
Kategorie profesionálních monitorů cílí na uživatele, kteří vyžadují velkou pracovní plochu, vysoké rozlišení a pokročilé možnosti konektivity. Zlevněné modely často disponují USB-C huby pro snadné připojení notebooků nebo funkcemi pro ochranu zraku při dlouhodobé práci. V této sekci lze najít jak standardní formáty, tak i velkoformátové displeje, které mohou nahradit sestavu dvou menších monitorů.
- 27″ Philips 27E2N1110/00 (-43,7 %)
- 27″ GIGABYTE M27Q2 QD ICE (-30 %)
- 31,5″ LG Smart 32U721SA-W (-38,6 %)
- 32″ AOC C32G2ZE Gaming (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Kancelářské monitory
Pro běžnou kancelářskou agendu, práci s textem a tabulkami nebo prohlížení webu není vždy nutné investovat do nejdražších modelů. Kancelářské monitory v akci nabízejí spolehlivost a ergonomické stojany za velmi příznivé ceny. I v této kategorii se však objevují zajímavé kousky s vyšším rozlišením nebo „chytrými“ funkcemi, které umožňují monitor využívat i bez připojeného počítače.
- 21,5″ HP 322pf (-10 %)
- 27″ GIGABYTE M27Q2 QD ICE (-30 %)
- 23.8″ Acer Vero B247YGbmiprzx (-38,8 %)
- 31,5″ LG Smart 32U721SA-W (-38,6 %)
- Další slevy najdete zde
Komentáře