Google Mapy omezují přístup k některým datům, pokud nejste přihlášeni k účtu

V poslední době jsme mohli vidět, že se Google snaží co nejvíce integrovat Gemini do služby Google Mapy, a to dokonce i při upravování informací. Tentokrát zde ale máme jinou změnu, tedy spíše omezení.
Bez přihlášení jen základ
Google Mapy patří mezi oblíbené služby, kde se nabízí mnoho informací, zejména od komunity lokálních průvodců. Ti nejenže přidávají data, ale také nahrávají fotografie a videa. Nedílnou součástí jsou i recenze od uživatelů. Službu lze využívat i bez přihlášení ke Google účtu, což je tedy plus.
Ale jak si někteří všimli, je zde jeden nový podstatnější rozdíl, pokud jste přihlášeni a nebo ne. Vyzkoušeli jsme si to sami. Našli jsme si Pražský hrad, tedy v Chromu s přihlášením a bez přihlášení k účtu. V obou oknech jsme klikli na prohlédnutí fotek. Bez přihlášení se nabídla jen jedna fotka a nebylo možné se podívat na další. Ostatně se nezobrazil ani boční panel. S přihlášením máme k dispozici veškerý obsah, jak můžete vidět na pravé straně obrázku.
Není to jediné omezení, které se zavádí. Bez přihlášení nejsou k dispozici recenze, respektive se tato část v detailu konkrétního místa vůbec nenachází. Spíše je zde dost výzev k přihlášení. Možná takto bude Google omezovat službu více a postupně bude zamykat další části nebo funkce. Chce takto jednoduše donutit uživatele k přihlášení.
