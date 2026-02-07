Zrychlete svou domácí síť a ochraňte svá data díky speciální slevové akci KOMERČNÍ ČLÁNEK

7. 2. 2026

Stabilní internetové připojení a bezpečné uložení dat jsou dnes základem pro práci i zábavu. V rámci aktuální akce Alza Dny můžete výrazně ušetřit při nákupu moderních síťových prvků. Ať už řešíte pokrytí Wi-Fi signálem v celém domě, hledáte spolehlivé místo pro své soubory, nebo chcete ochránit elektroniku před výpadky proudu, nyní je ten správný čas na upgrade.

Mesh WiFi systémy pro dokonalé pokrytí

Zapomeňte na mrtvé zóny bez signálu. Mesh systémy jsou ideálním řešením pro velké byty a rodinné domy, kde jeden router nestačí. Díky propojení více jednotek vytvoříte jednotnou a silnou síť, která vás automaticky přepojí na nejsilnější vysílač, aniž byste poznali výpadek. V nabídce naleznete i nejnovější modely s podporou standardu Wi-Fi 7 pro maximální rychlost.

NAS – Vaše soukromé cloudové úložiště

Mějte svá data pod kontrolou a v bezpečí domova. Chytrá datová úložiště (NAS) umožňují centralizovat fotografie, filmy i pracovní dokumenty na jednom místě. K souborům můžete přistupovat odkudkoliv, snadno je sdílet s rodinou nebo kolegy a automaticky zálohovat počítače i telefony.

Záložní zdroje pro klidnou práci

Výpadek proudu může znamenat ztrátu rozdělané práce nebo poškození citlivé elektroniky. Záložní zdroje (UPS) poskytnou vašim zařízením drahocenný čas na bezpečné vypnutí a ochrání je před přepětím v síti. Investice do kvalitní UPS se může vrátit už při první bouřce.

