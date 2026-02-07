Stabilní internetové připojení a bezpečné uložení dat jsou dnes základem pro práci i zábavu. V rámci aktuální akce Alza Dny můžete výrazně ušetřit při nákupu moderních síťových prvků. Ať už řešíte pokrytí Wi-Fi signálem v celém domě, hledáte spolehlivé místo pro své soubory, nebo chcete ochránit elektroniku před výpadky proudu, nyní je ten správný čas na upgrade.
Mesh WiFi systémy pro dokonalé pokrytí
Zapomeňte na mrtvé zóny bez signálu. Mesh systémy jsou ideálním řešením pro velké byty a rodinné domy, kde jeden router nestačí. Díky propojení více jednotek vytvoříte jednotnou a silnou síť, která vás automaticky přepojí na nejsilnější vysílač, aniž byste poznali výpadek. V nabídce naleznete i nejnovější modely s podporou standardu Wi-Fi 7 pro maximální rychlost.
- CUDY BE3600 Wi-Fi 7 Mesh Solution (3-pack) (rozbalený) (-32 %)
- Mercusys Halo H37BE (3-pack) (-20 %)
- TP-Link Deco BE22 (3-pack) (-20 %)
- TP-Link Deco BE25, WiFi 7 BE3600 Mesh system (2-pack) (-20 %)
- Ruijie Networks Reyee RG-M18 1800M Wi-Fi 6 Dual-band Gigabit Mesh Router (2-pack) (-25 %)
NAS – Vaše soukromé cloudové úložiště
Mějte svá data pod kontrolou a v bezpečí domova. Chytrá datová úložiště (NAS) umožňují centralizovat fotografie, filmy i pracovní dokumenty na jednom místě. K souborům můžete přistupovat odkudkoliv, snadno je sdílet s rodinou nebo kolegy a automaticky zálohovat počítače i telefony.
- QOOBE NAS N150 (12+1TB) (-50 %)
- Synology DS1525+ (-8 %)
- Synology BST170-8T (-1 %)
- UGREEN NAS DXP8800 Plus (rozbalený) (-18 %)
Záložní zdroje pro klidnou práci
Výpadek proudu může znamenat ztrátu rozdělané práce nebo poškození citlivé elektroniky. Záložní zdroje (UPS) poskytnou vašim zařízením drahocenný čas na bezpečné vypnutí a ochrání je před přepětím v síti. Investice do kvalitní UPS se může vrátit už při první bouřce.
- APC Smart-UPS 1500 VA LCD RM 2U 230 V se SmartConnect do stojanu (rozbalený) (-37 %)
- EATON UPS 9E 1000VA Tower (rozbalený) (-29 %)
- APC Easy-UPS BVX 700VA (IEC) (rozbalený) (-28 %)
- APC Smart-UPS 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect (rozbalený) (-20 %)
- EATON UPS 3S 850 FR Tower, USB, USB nabíječka (-18 %)
