Zdroj: Honor

Honor X70 přichází s 8300mAh baterií, ale není to jediná přednost

Honor už přinesl na svět model Power s baterií o kapacitě 8000 mAh, ale nyní zde máme Honor X70, který má k dispozici ještě více energie. Jen je tu jedna zvláštnost.

Vlastně dva modely

Honor X70 má baterii o kapacitě 8300 mAh, což je tedy pořádná porce energie, ale ve své podstatě se nabízí dva modely. Mnohdy firmám stačí málo, aby nějaký smartphone dostal jiné označení, pakliže se liší v jedné specifikaci. Zde ale jeden název patří dvěma modelům. Většina specifikací je identická, jen tedy verze s 512GB úložištěm je trochu silnější a váží více, ale velikost prostoru pro data zde ani nehraje roli. Tato verze má navíc i bezdrátové nabíjení o výkonu 80 W.

Zdroj: Honor

Co se týče ostatních specifikací, tak přes USB C je podporováno 80W nabíjení. Displej může dosahovat až na jas 6000 nitů a o výkon se zde stará Snapdragon 6 Gen 4, což mobil řadí do střední třídy. Na zadní straně jsou dva snímače, ale Honor se zmiňuje jen o jednom. Naštěstí má optickou stabilizaci obrazu.

Nechybí stereo reproduktory a také celá řada certifikací, co se týče odolnosti vůči vodě a prachu. Mobil je připraven i do náročných podmínek. Základní verze Honor X70 vychází v přepočtu na 4 100 Kč, nejvybavenější verze s bezdrátovým nabíjením pak na cca 5 900 Kč. Ceny jsou bez daně a dalších poplatků. Kdy a jestli se mobil dostane do Evropy, není zatím jasné.

Specifikace Honor X70

displej: 6,79 palců, 2640×1200 pixelů (1.5K), AMOLED, 120Hz, až 6000 nitů

procesor: Snapdragon 6 Gen 4

8/12 GB RAM

úložiště: 128/256/512 GB

Android 15 + MagicOS 9.0

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS ? MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C Audio, stereo

IP69K + IP69 + IP68 + IP66

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5 dual frequency), USB Type-C, NFC

rozměry: 161,9 × 76,1 × 7,76 mm (128GB / 256GB); 193 gramů 161,9 × 76,1 × 7,96 mm (512GB); 199 gramů

baterie: 8300 mAh + 80 W USB C, 80W bezdrátově (512GB model)

Zdroj: fonearena.com



