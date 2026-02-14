Honor Pad X8b láká na cenu, ale má jeden podstatný háček

Zdroj: Honor
Společnosti jako Honor většinou představují novinky jako na běžícím pásu a ty levnější i bez většího povšimnutí. Jednoduše se objeví na stránkách výrobce a rovnou míří do obchodů. To je případ i tabletu Honor Pad X8b, který byl zařazen do nabídky.
Honor X6d se stává levnou 5G novinkou
Ten levnější
Už při pohledu na specifikace je více méně jasné, že se jedná o levnější tablet. A tady se nebavíme o tom, že má Honor Pad X8b displej typu LCD. O výkon se zde stará Snapdragon 680 z roku 2021, což nepůsobí vůbec dobře. Navíc má k dispozici jen 4 GB operační paměti.
Fotografická výbava je zde spíše jen proto, abyste si mohli načíst nějaký QR kód nebo uskutečnili video hovor. Dobrou zprávou je, že Honor Pad X8b má aspoň čtyři reproduktory a tělo má být kovové. Všemu dodává energii baterie o kapacitě 10 100 mAh, což by mohlo vystačit na delší používání.
Honor Pad X8b se chlubí tloušťkou, která je pouhých 7,25 mm. Cena základní verze je nastavena v přepočtu přibližně na 4 600 Kč. Pokud by byl použit modernější procesor, bylo by adekvátní, ale vzhledem k tomuto faktu pochybujeme, že tento kousek bude dostávat nějak dlouho aktualizace systému, případně na nějaké pravidelné bázi. Kdy se objeví v Evropě, zatím nevíme.
Specifikace Honor Pad X8b
- displej: 11 palců, TFT LCD (IPS), rozlišení 1920 x 1200, 90 Hz, 207 PPI, jas 500 nitů, kontrast 1500:1, 16,7 milionu barev
- procesor: Snapdragon 680 4G Mobile Platform, osmijádrový (4x Cortex-A73 2,4 GHz + 4x Cortex-A53 1,9 GHz)
- RAM: 4 GB
- úložiště: 128 GB + microSD
- Operační systém: Android 16, MagicOS 10
- Foťáky:
- zadní: 5 Mpx (AF, f/2.0)
- přední: 5 Mpx (FF, f/2.0)
- 4 reproduktory
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth 5.0 (SBC, AAC, LDAC), USB-C
- rozměry a hmotnost: 256,91 x 168,46 x 7,25 mm, 496 gramů
- baterie a nabíjení: 10100 mAh (typická hodnota)
Zdroj: gsmarena.com
