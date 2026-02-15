Google napravuje nedostatek u režimu nerušit při řízení

Google napravuje nedostatek u režimu nerušit při řízení2026-02-14T17:47:34+01:00
• 15. 2. 2026#Aktualizace #Android

Zdroj: Android Police (se souhlasem)

Android nemusí čekat na hlavní aktualizace, aby dostal novinky, nebo nějaké změny. Google zvládá modifikovat systém i skrze aktualizaci Google Play Služeb a jiných součástí skrze Obchod Play. Nyní jsme se dočkali jedné takové změny, která se bez povšimnutí objevila. A někteří uživatelé asi uvítají tuto novinku.

Dvě možnosti při řízení

Před nějakou dobou Google udělal změnu v rámci nastavení režimu nerušit při řízení. Ve výsledku se nabízela jen možnost, že dojde k aktivaci, pakliže je mobil připojený přes Bluetooth k autu, nebo když mobil zjistí, že jedete na základě senzorů a nejrůznějších dat. Problém je, že nebyla nutnost připojení k Bluetooth, takže i jako spolucestujícímu se mohl tento režim aktivovat, pakliže byl povolený.

Naštěstí Google bere zpátečku a vrací do nastavení systému původní možnosti. Takže se nabízí navíc ještě možnost, že se aktivuje režim nerušit jen při připojení přes Bluetooth. Výhodou tedy bude, že ani jako spolucestujícímu se automaticky neaktivuje režim nerušit.

Screenshot 20260214 173017 1224x2720x Screenshot 20260214 173032 1224x2720x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Současně při zapnutí této funkce je zvolena automaticky možnost jen podle Bluetooth, takže pokud chcete i na základě pohybu, musíte si to sami aktivovat. Tím se asi vyřeší mnoho problémů. Novinka přichází do mobilů skrze Google Play Služby ve verzi 26.05.32.

Zdroj: androidauthority.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

