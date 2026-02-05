Hlasové ovládání se ukáže jako pohybující se modré kolečko ve spodní části obrazovky. Zdroj: Karel Čapka
Amazfit již před nějakou dobou uvedl chytré hodinky Balance, jejich kvalita však rezonuje až do současnosti. Po roce testování mohu s klidným srdcem prohlásit, že Amazfit je velmi dobrá varianta pro kvalitní budget hodinky. Výdrž baterie sice po roce klesla, ale i tak je nadprůměrná, když je zapnuté měření úplně všeho. Komunikace s hodinkami je plynulá, bezproblémová, systém hodinek je pravidelně aktualizován, přehledná aplikace Zepp má krásně roztříděná data. Hodinky jsem doporučil mnoha známým, protože prostě fungují. Tyhle hodinky pro mě byly takovým menším aha momentem, kdy jsem konečně narazil na kvalitní kousek nositelné elektroniky. A nepotřebujete ke správnému fungování ani placenou verzi aplikace Zepp, i když se vám poměrně otravně neustále podbízí ke koupi.
Design, ovládání a displej
Hodinky na ruce sedí příjemně, tlačítka jsou dobře dostupná, není problém s ovládáním ani při použití krytky na displej. Velikost ciferníku je adekvátní, displej nemá veliké rámečky, má úhlopříčku 1,5″, naprosto dostačující velikost s 323 PPI. Displej navíc spíše vystupuje nad lunetu, takže se bez krytky či fólie člověk neobejde. Hodinky odolné proti poškrábání moc nejsou.
Pro spaní není dobrý původní pásek, musel jsem ho nahradit látkovým, aby v noci netlačil do ruky. Hodinky vydrží i pod vodu, nemají s tím problém. Hodinky mají dvě tlačítka. Jedno je mačkací a zároveň otáčecí (vpravo nahoře) sloužící k zoomu in/out, k potvrzování volby a vstupu do přehledu aplikací. Spodní tlačítko vpravo dole je pro rychlé spuštění sportovní aktivity a lze ho přemapovat.
Dotykový displej funguje skvěle, reaguje precizně, nejsou problémy, reakce je svižná. Není problém ani při nízké baterii. Během roku přišlo snad kolem osmi aktualizací: jsou opravovány chyby, ale i přidávány nové funkce. Proběhla velká změna vizuálního prostředí aplikace, což bylo ze začátku neseno dost nelibě, ale nakonec to komunita přijala. Hodinky zůstaly prakticky nedotčeny nějakou kompletní přeměnou designu. Vypadá to však, že poslední aktualizace přišly na podzim loňského roku a další se již neočekávají.
Rozhraní a navigace
Hlavní obrazovka má tři směry. Doleva a doprava je to samé, dostanete se buď na začátek nebo na konec nabídky widgetů. Ukáže vám to, v jakém stavu připravenosti jste, nabídne přehled kroků, času stání během dne a počet minut aktivity na pálení tuků. Vše je rozklikávací pro podrobnější detaily. Dále si můžete změřit tep a podívat na jeho historii, podívat se na počasí, které se občas ukazuje v čínštině, nebo mít rychlý ovládací panel podobný tomu, co znáte z telefonů.
Další směr je shora dolů, kde máte rychlé nastavení v podobě ikon, celkem dvě plochy. Co svítí modře, je zapnuté. Většinu času stačí mít zapnuté jen Bluetooth, Wi-Fi není nezbytná. Občas se hodí divadelní režim na ztlumení jasu a zvuku na hodinkách. Pár jsem využil funkci baterky, kdy se displej rozsvítí na maximum, což pomůže to jen ve velmi tmavých místech. Na režim jasu jsem vůbec nesahal, automatické nastavení funguje naprosto perfektně a na slunci jdou hodinky vidět dobře. Zajímavá je funkce odstranění vody z hodinek pomocí vibrací. Balance se musí naklonit a pak z nich začne lehce cákat voda. Je zde i funkce připojení sluchátek k hodinkám.
Notifikace jsou největší slabina
Při popojetí prstem zespodu nahoru se objeví notifikace. Zde je veliký problém. Stejně jako e-mailové vlákno se notifikace stejného typu ze stejné aplikace řadí do sebe a po rozkliknutí tak vytváří veliký seznam. Navíc notifikace nezmizí, když je dáte pryč na telefonu. Někdy zas zmizí, někdy tam zůstávají viset několik dní náhodné notifikace. Třeba se v sobotu mohu podívat na export aktivit z pondělí, na platbu ze středy, nebo na Telegram chaty od středy do pátku. Za celou dobu to Amazfit nespravil.
Notifikace jsou na hodinkách vhodné jen k tomu, podívat se, kdo píše, než jakkoliv s nimi interagovat. Na chatové zprávy lze i odpovědět pomocí rychlých odpovědí emotikony či napsat celou zprávu nebo ji nadiktovat, ale čas to neušetří. Je vždy lepší vzít do ruky telefon.
Zajímavým oznámením pro mě bylo, když mi hodinky ohlásily silnou bouři. Přes rok se mi to stalo jen párkrát, ale vždy to bylo adekvátní tomu, co za boží dopuštění se blížilo.
Měření a senzory
Senzor pro měření tepu a okysličení krve je zelený, v noci při nočním spánku je oranžový. Je zde i funkce měření těla, která udělá všechna podstatná měření zároveň: tep, okysličení krve, počet dechů za minutu či stres dohromady. Také je zde zajímavá funkce, která za deset vteřin změří tělesný tuk, váhu vašich svalů, vodu v těle, hustotu kostí, množství proteinu, BMI a bazální metabolismus, což ukáže množství kalorií, které byste měli za den minimálně přijmout. Až na hladinu proteinu hodnoty celkem odpovídaly tomu, co mi ukázala chytrá váha.
U sledování váhy mě štve, že nelze přenést data z chytré váhy a musí se zadávat ručně. Také mě otravovalo, že se mi odpojovalo propojení s Google Fit. Po aktualizaci přibyla i hodnota Exertion (vyčerpání), která ukazuje, jak moc jste se namáhali během dne. Máte splnit určitou hodnotu, abyste nebyli úplně líní. Tahle kolonka celkem drsně ukazuje, jak třeba klesá váš tréninkový status a jak jste na tom s fyzičkou.
Aplikace a rozšíření
Do hodinek lze také přidat další aplikace skrze proprietární obchod s aplikacemi, kde jsou některé placené a některé zdarma. Můžete si nainstalovat drobné hry, sledování měsíce, meditaci, ovládání GoPro, SOS tlačítko, osobní trenéry, připomínáčka na pití, kalkulačku kalorií, peněženku na věrnostní karty, vzdálené ovládání Spotify, piano, sledování kryptoměn, poznámky či piano. Na výběr je i nepřeberné množství ciferníků, spousta z nich zdarma, některé placené. Vše se děje přes aplikaci Zepp.
Hlasové ovládání a vibrace
Ovládání je také možné pomocí hlasu. Lze s ním mluvit i česky, bude odpovídat mixem češtiny se zkomolenou výslovností a odpověď bude psaná anglicky. Ale pokud máte trpělivost, tak to i věci spustí či zaznamená událost do kalendáře nebo změří tep. Vše je však mnohonásobně zdlouhavější, než si to naťukat ručně. Hlasové ovládání funguje, nepotřebuje ani Wi-Fi, stačí připojení přes Bluetooth. Lze i v aplikaci nastavit ovládání pomocí hlasu, když jsou hodinky offline, funguje to však jen v angličtině.
Hodinky mají příjemné vibrace. Nejsou agresivní a nejsou ani úplně mělké, jsou přesně takové, jaké bych je od hodinek čekal. Neutrhnou ruku a decentně upozorní, že se něco děje.
Sportovní aktivity
Při kliknutí na spodní tlačítko se sportovním režimem mě mrzí, že to automaticky netřídí nahoru sporty, které dělám pravidelně. Namísto toho mám stále nahoře třeba plavání, které neprovozuji. Zase je fajn, že sporty jsou tříděné do kategorií, a ne abecedně. Jelikož je tu přes sto sportovních aktivit, tak to snadno najdete. Zdá se mi, že je zde fakt vše, i bizarnosti třeba rybaření, šipky či hraní na počítači nebo hraní s VR či hraní šachů, dámy, go, bridge či jakékoliv jiné deskové hry. I venčení psa se zde najde, třeba je zde i odhrnování sněhu. Nově je dostupný sportovní režim Hyrox.
Hodinky kvalitně měří sportovní aktivitu. Před jejím zahájením velice rychle chytají GPS signál, konkrétně dvoupásmový GPS přijímač, který podporuje signál GPS, GLONASS, Galileo a BDS. Následně se spustí aktivita, u které je lepší mít vždy zapnutá mobilní data v telefonu, pak jsou mnohem lepší výsledky o aktivitě, zvláště o lokaci, převýšení apod.
Motivace k aktivitě
Po skončení aktivity se zaznamená dle tepové frekvence, kolik bodů PAI jste získali. Aplikace se snaží držet vás kolem 100 bodů aktivity týdně. Člověk pro to musí něco doopravdy dělat, aby ji udržel. Jenom chůze nestačí, je potřeba vyhnat tep výše. Minutu po ukončení aktivity se ukáže rychlost poklesu tepové frekvence (HRR, heart rate recovery). Pokud máte pokles alespoň o 20 tepů za minutu, tak je srdíčko v pořádku. Pokud méně, může to značit nějaký problém.
Líbí se mi zobrazené podrobnosti v aplikaci, kde se člověk dozví své VO2Max, dobu potřebnou k regeneraci, či poměr aerobního a anaerobního tréninku, a kolik času jsem v něm vydržel. Velice mě těší i virtuální bezplatný kouč, který mi při spuštění aktivity řekne, jak dlouho bych ji měl dělat, jakou bych měl mít tepovku či zda je dnes zrovna odpočinkový den. Vše se odvíjí od mé aktuální zátěže a připravenosti těla.
Tepovka má trochu problém s kvalitním měřením, když je ruka celá mokrá nebo hodně zpocená. To pak měření kolísá a tepovka přestane být měřena adekvátně, rozdíly jsou i o desítky tepů za minutu. Hodinky mají skvělou funkci, že vám aktivitu začnou zaznamenávat automaticky samy, když ji rozpoznají. Stačí si funkci zapnout v nastavení aplikace.
AI kouč Aura
AI kouč Aura nabízí meditační techniky, reporty ke sportovním aktivitám a ke spánku, pomáhá se cvičením či správným cvičebním plánem. Aby ho uživatel mohl využít, musí zaplatit přes 700 Kč za roční předplatné. Následně jsou mu odemknuté na míru šité reporty o jeho životním stylu. Bez placení se velice často, obden, zobrazují reklamy na zakoupení prémiové verze.
Co je v rámci Aura kouče bezplatné, jsou věci v podobě přírodních zvuků, jedno dechové cvičení a jedno meditační. Hodinky jsou schopny zaznamenat přibližně s úspěšností 75 %, kdy je člověk v průběhu dne ve stresu a doporučí mu dechové cvičení. Což je naprosto skvělé, abych se nepropadl do horší nálady nebo abych lépe zvládl vypjatou situaci. Hodinky často i doporučují tipy ke spánku, jak se lépe připravit a mít kvalitnější spánek.
Spánek
Spánek je měřen naprosto kvalitně. Míru usnutí to bere na ±2 minuty naprosto přesně. Velice mrzuté je, že když si na noc nevezmete hodinky, tak není možné ručně doplnit spánek a celé statistiky se tak rozboří.
Líbí se mi podrobné měření REM fází a délka hlubokého spánku, přehledné grafy, pravidelnost chození spát, jestli vám nehrozí spánková apnoe, jak moc mělký máte dech či jak je na tom vaše srdíčko při měření variability srdečního tepu (HRV). Každé ráno si navíc můžete zaznamenat do deníčku, jak jste usínali a jak jste se probouzeli. Nekvalitní spánek mi několikrát naznačil blížící se nemoc.
Readiness a stres
Hodinky měly problém se zobrazováním adekvátnosti stresové hladiny. Když se uživatel podíval jen do samotného měření stresu, nebo si ho aktuálně změřil, tak to prakticky nikdy neodpovídalo, třeba dvakrát z deseti měření, jinak vycházely nesmysly.
Zatímco funkce Readiness funguje naprosto skvěle. Zaznamenává hodnotu HRV, resting heart rate, tělesná teplota a odchylka od ní. Ukáže to, v jakém stavu jsem mentálního a fyzického odpočinku a funguje to doopravdy skvěle. Jediné, co jsem zaznamenal, bylo, že občas když jsem se velice špatně nebo velice málo vyspal, tak hodnoty nebyly tak nízké, jak bych čekal, protože jsem se cítil otřesně.
Je až překvapivě, kolik informací lze zjistit ze samotných hodinek, aniž by se muselo jít do samotné aplikace Zepp.
NFC platby a hovory
Hodinky mají NFC. Na webu k Zepp Pay se píše, že musíte mít Mastercard a jednu z v Česku podporovaných bank: Curve, Mbank a Raiffeisenbank. Osobně tuhle funkci nevyhledávám a ani jsem ji nevyužil, vždy platím telefonem. Dohromady může být přidaných osm karet.
Příjemné překvapení je možnost volání přes hodinky. Hovor se z telefonu přenáší přes Bluetooth a je to poměrně fajn, když nemůžete vzít telefon. Kvalita hovoru však není nijak valná, ale účel plní dobře.
Baterie
Baterie hodinek překvapila. Nejdříve jsem s ní vydržel klidně i 16 dní, zapnul jsem všechno šetřící režim. Když jsem zapnul jednou až dvakrát týdně nějakou sportovní aktivitu, dosáhl jsem kolem 12 až 13 dní.
Po roce používání však došlo k poklesu a baterie nyní klesá rapidněji, i když není spuštěná žádná sportovní aktivita. Když přidáte i sportovní výkony, klesá ještě rychleji. Schválně jsem neměl vůbec žádné zapnuté nastavení toho, co hodinky o mně a v jaké frekvenci měří, i přesto si některý den vezmou 10 % a někdy i 20 %. Když přidáme sport, tak i 25 %. Tenhle pokles není úplně příjemný po roce používání.
Stále se však jedná o luxusní výdrž baterie oproti konkurenci, která se musí často co den dva nabíjet. Je zde dostupný Always on displej, ale ten je velice nenažraný. Ten nemá smysl ani zapínat, pokud nechcete co tři dny nabíjet. Nabíjení probíhá pomocí puku přes hodinu a půl.
Tři způsoby využití
Hodinky můžete využívat třemi způsoby:
- Základní použití – jen čas a základní měření kroků a případně spánku.
- Střední použití – výše zmíněné plus sportovní aktivity a nějaké kontroly svého fyzického i mentálního zdraví.
- Komplexní využití – komplexně společně s Helio Strap nebo s Helio Ring, zaplatíte si Zepp Premium a budete biohacker. Sledovat každý detail svého těla, jak je zatíženo, jak je ve stresu, jaké je HRV, jak moc jste odpočatí apod. A ještě k tomu přihodíte i personalizovanou funkci na trénování, AI přehled a doporučení a hodinky tak doopravdy využijete jako svůj powerhouse ke zlepšení zdraví.
Má smysl si je pořídit? Nebo zvolit nástupce?
Hodinky jsou určené pro všechny zmíněné kategorie uživatelů, od těch, co potřebují úplně bazální informace, i od těch, kteří z nich chtějí dostat detailní informace o svém těle. Potěší tak biohacker i normální jedince.
Některé neduhy určitě napravuje nový model Balance 2, který se na český trh dostal loni v létě. Balance jsou tak stále skvělá volba, nyní je pořídíte již od 3 500 Kč. Hodinky jsou výrazně levnější oproti svému nástupci, kterého pořídíte od 6 500 Kč. Balance je tak stále vhodná volba ke koupi i v první generaci. Pokud chcete novější verzi a ušetřit, k dispozici je i levnější varianta Amazfit Balance 2 XT s cenou lehce nad 4 500 Kč.
Hodinky jsou naprosto skvělé v množství funkcí, které zaznamenávají a většinu z nich kvalitně. Ačkoliv byly představeny v září 2023 a na český trh se dostaly před rokem a půl, tak stále mají i po dvou letech od svého uvedení co nabídnout a jsou skvělou volbou.
Balance prostě funguje
Pro prvotní nastavení potřebujete hodně času, abyste se v jejich prostředí a zvláště v aplikaci vyznali, ale jakmile si na ně zvyknete, jsou to hodinky, které šlapou. Data nemusí být vždy stoprocentní, zvláště pokud jste zpocení nebo jste v mokru. Také nelze přidávat spánek ručně, takže pro ultra sportovní nadšence asi nebudou, ale pro amatérské sportovce se zaměřením na lepší poznání svého těla jsou naprosto ideální volbou.HEUREKAAmazfit BalanceCena od 3 583 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
