Vivo X300 přijde ve verzi Ultra a Max

Vivo X300 Pro | Zdroj: Vivo
Čínská společnost Vivo chystá silnou konkurenci pro zařízení v segmentu nejvyšší třídy. Na mobilní trh zanedlouho totiž vypustí dvojici s názvem X300 Ultra a X300 Max. Obě novinky nenabídnou jen tu nejlepší hardwarovou sestavu, ale výrobce hodlá nasadit třeba velmi nadstandardní soupravu fotoaparátů. Přitom už předchozí generace vyhnala laťku poměrně dost vysoko.
Tady se nešetří
Vivo X300 Ultra ponese 6,82palcový panel typu LTPO z dílny BOE, u něhož nasadí 2K rozlišení nebo ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Hlavní výkon bude zajišťovat výkonný procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Výdrž má udávat 7 000mAh baterie, která nabídne technologii 100W (kabelové) a 40W (bezdrátové) nabíjení.
Nicméně velkým lákadlem se stanou zadní fotoaparáty. Vedle hlavního 200MPx snímače LYT901 od Sony můžeme vyhlížet 200MPx teleobjektiv HPB od Samsungu, 50MPx ultraširokoúhlý objektiv LYT828 od Sony a 5MP multispektrální senzor. Mezi ostatní prvky výbavy ještě patří standard USB 3.2, certifikace odolnosti IP69 či systém Android 16 pod platformou OriginOS 6.
Verze Max se údajně dočká 6,78palcového OLED displeje s 1,5K rozlišením a ultrazvukovou čtečkou otisků prstů. Pod ním poběží čipová sada Dimensity 9500 od MediaTeku po boku 7 000mAh baterie. Z trojice zadních objektivů je znám pouze hlavní 200MPx snímač. Nakonec předchůdce v podobě X200 Ultra dorazil v dubnu loňského roku, takže od oficiálního představení bychom neměli být daleko.
Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com, gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google vylepšuje Gemini Live: nové plovoucí rozhraní
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře