Aktuální probíhající akce Alza Dny představuje ideální příležitost pro upgrade domácí elektroniky. Jihokorejský gigant Samsung do této kampaně zařadil široké spektrum svých produktů, od špičkových herních monitorů přes velkoformátové televize až po audio techniku. Slevy v některých případech přesahují polovinu původní ceny, což z těchto produktů činí velmi atraktivní koupi v poměru cena/výkon. Níže přinášíme přehled těch nejzajímavějších nabídek rozdělených do kategorií.
Monitory
Pro hráče i profesionály hledající kvalitní zobrazení jsou připraveny zajímavé modely z řady Odyssey i kancelářské série ViewFinity. Dominantou nabídky je špičkový OLED panel s vysokou obnovovací frekvencí, který uspokojí i nejnáročnější uživatele, ale v nabídce nechybí ani cenově dostupné varianty pro běžnou kancelářskou práci. Slevy v této kategorii dosahují až 36 %.
- 27″ Samsung Odyssey OLED G8 G81SF (-36 %)
- 27″ Samsung Odyssey G65B (-11 %)
- 24″ Samsung S3 (S32GF) (-15 %)
- 27″ Samsung S3 (S32GF) (-15 %)
- 37″ Samsung ViewFinity S8 (S80D) (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Televize
Kategorie televizorů nabízí jedny z nejvýraznějších slev v rámci celé akce. Samsung zlevnil modely napříč všemi úhlopříčkami, přičemž největší pozornost budí prémiové 8K modely a OLED televize, kde se ceny propadly o desítky procent. Ať už hledáte kompaktní obrazovku do ložnice nebo obří 85palcový panel pro domácí kino, aktuální výběr pokrývá všechny segmenty.
- 55″ Samsung QE55S84F (-51 %)
- 85″ Samsung QE85QN990F (-49 %)
- 75″ Samsung QE75QN900F (-30 %)
- 48″ Samsung QE48S90F (-29 %)
- 43″ Samsung QE43Q7F (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Audio
Kvalitní obraz si žádá adekvátní zvukový doprovod. V sekci audia lze nalézt soundbary, které výrazně posouvají zážitek ze sledování filmů či hraní her. Nabídka zahrnuje jak pokročilé sestavy s prostorovým zvukem, tak kompaktní řešení a party reproduktory. Snížení cen se zde pohybuje nejčastěji mezi 10 a 20 %.
- Samsung HW-Q990F (-11 %)
- Samsung HW-B650F (-11 %)
- Samsung HW-B450F (-20 %)
- Samsung HW-QS700F (-20 %)
- Samsung MX-ST50F (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Projektory
Pro milovníky velkoplošné projekce jsou v akci zařazeny laserové projektory z řady The Premiere. Tyto přístroje dokážou vytvořit zážitek srovnatelný s návštěvou kina přímo v obývacím pokoji. Výrazné slevy na tyto high-end modely zpřístupňují technologii ultra-short throw širšímu okruhu zájemců.
