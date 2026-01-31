Google Mapy rozšiřují dostupnost Gemini, ale jinak, než byste čekali

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google postupně nasazuje Gemini všude, kam může a kde to dává smysl. Nedávno například oznámil Gemini v Chromu na počítačích, ale kromě toho dochází k lehkému zdržení kompletní náhrady původního asistenta za Gemini. Například v Google Mapách mají mnozí ještě asistenta, v Android Auto také.
Gemini v Mapách
Asi byste konečně čekali, že Google jednoduše vypne asistenta a dá nám Gemini v plné parádě v této službě. Bohužel si budeme muset počkat, tedy aspoň v naší zemi. V některých zemích ale mají Gemini v této službě a nově budou moci využívat Gemini u navigace pro pěší a cyklisty.
Jak je vidět na ukázce výše, aktivace je skrze standardní hlášku „Ok Google“ a nabízí se konverzační mód, který umí měnit trasy, přidávat body zájmu nebo dokonce nabídnout lehkého průvodce. Dá se tedy říci, že se jedná o malý krůček v nahrazení původního asistenta.
Google dodává, že novinka je dostupná pro iOS a Android verze aplikací, ale současně uvádí, že se tak stane jen tam, kde je nyní Gemini v Mapách k dispozici. Kdy se konečně dočkáme i my, zatím nevíme.
Zdroj: Tisková Zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]
Velká slevová akce na televizory: Moderní technologie Mini LED, QLED a OLED nyní výrazně levněji
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře