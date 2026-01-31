Google Mapy rozšiřují dostupnost Gemini, ale jinak, než byste čekali

Google Mapy rozšiřují dostupnost Gemini, ale jinak, než byste čekali2026-01-31T16:00:13+01:00
• 31. 1. 2026#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google postupně nasazuje Gemini všude, kam může a kde to dává smysl. Nedávno například oznámil Gemini v Chromu na počítačích, ale kromě toho dochází k lehkému zdržení kompletní náhrady původního asistenta za Gemini. Například v Google Mapách mají mnozí ještě asistenta, v Android Auto také.

Gemini v Mapách

Asi byste konečně čekali, že Google jednoduše vypne asistenta a dá nám Gemini v plné parádě v této službě. Bohužel si budeme muset počkat, tedy aspoň v naší zemi. V některých zemích ale mají Gemini v této službě a nově budou moci využívat Gemini u navigace pro pěší a cyklisty.

Jak je vidět na ukázce výše, aktivace je skrze standardní hlášku „Ok Google“ a nabízí se konverzační mód, který umí měnit trasy, přidávat body zájmu nebo dokonce nabídnout lehkého průvodce. Dá se tedy říci, že se jedná o malý krůček v nahrazení původního asistenta.

Google dodává, že novinka je dostupná pro iOS a Android verze aplikací, ale současně uvádí, že se tak stane jen tam, kde je nyní Gemini v Mapách k dispozici. Kdy se konečně dočkáme i my, zatím nevíme.

Zdroj: Tisková Zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Apple iPin místo hodinek? ⌚ Gemini porazilo ChatGPT + iPhone 18 Pro

💡ANKETA: Který vedlejší fotoaparát na mobilu je pro vás nejdůležitější?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat