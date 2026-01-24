Google Fotky testují TikTok styl prohlížení videí

Zdroj: Dotekomanie
Vertikální skrolování obsahu se stává čím dál více populárnější, přičemž se tento styl má dostat i do aplikací jako Disney+ nebo Netflix, o čemž jsme informovali nedávno. Podobný styl procházení obsahu se nově testuje v aplikaci Google Fotky.
Ne pro všechno
Vývojáři v Googlu nemají v plánu kompletně změnit procházení celého obsahu, ani design aplikace. Spíše se pracuje na funkci, která se týká videí. Pakliže budete procházet videa, tak při zobrazení ovládacích prvků se ukáže malá ikona v pravém dolním rohu reprezentující obsah nějak související s tím, co si aktuálně prohlížíte.
Po kliknutí na ikonu se přepne ovládání a styl do nového režimu, kde lze procházet videa, jen tedy ne vertikálně, ale právě horizontálně, stejně jako na TikToku. Novinka se objevuje u některých uživatelů aplikace Google Fotky ve verzi 7.6, nejde ji vynutit.
Současně není moc jasné, kdy se ikona objeví, případně co přesně stojí za výběrem obsahu. Může se brát v potaz poloha, téma, zaměření a podobně, ale jde rozhodně o AI výběr. Při takovémto procházení se nabízí stejné ovládací prvky, tedy i možnost uložení do oblíbených a podobně. K dispozici je i tlačítko pro zobrazení dalšího obsahu z daného dne.
