Google Fotky testují TikTok styl prohlížení videí

Google Fotky testují TikTok styl prohlížení videí2026-01-24T13:35:25+01:00
• 24. 1. 2026#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie

Vertikální skrolování obsahu se stává čím dál více populárnější, přičemž se tento styl má dostat i do aplikací jako Disney+ nebo Netflix, o čemž jsme informovali nedávno. Podobný styl procházení obsahu se nově testuje v aplikaci Google Fotky.

Ne pro všechno

Vývojáři v Googlu nemají v plánu kompletně změnit procházení celého obsahu, ani design aplikace. Spíše se pracuje na funkci, která se týká videí. Pakliže budete procházet videa, tak při zobrazení ovládacích prvků se ukáže malá ikona v pravém dolním rohu reprezentující obsah nějak související s tím, co si aktuálně prohlížíte.

Google Photos related videos 385w 864hjpg 385x864x Google Photos Explore feed 385w 864hjpg 385x864x

Zdroj: androidauthority

Po kliknutí na ikonu se přepne ovládání a styl do nového režimu, kde lze procházet videa, jen tedy ne vertikálně, ale právě horizontálně, stejně jako na TikToku. Novinka se objevuje u některých uživatelů aplikace Google Fotky ve verzi 7.6, nejde ji vynutit.

Současně není moc jasné, kdy se ikona objeví, případně co přesně stojí za výběrem obsahu. Může se brát v potaz poloha, téma, zaměření a podobně, ale jde rozhodně o AI výběr. Při takovémto procházení se nabízí stejné ovládací prvky, tedy i možnost uložení do oblíbených a podobně. K dispozici je i tlačítko pro zobrazení dalšího obsahu z daného dne.

Zdroj: androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Siri dostává mozek Gemini 🧠 | Revolut vs. Šmejdi | Chaos v českém 5G

💡ANKETA: Používáte ochranu displeje?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat