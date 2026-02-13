Galaxy Watch Ultra teď pořídíte levněji o 5 500 Kč. Tisíce ušetříte i na telefonech KOMERČNÍ ČLÁNEK

Galaxy Watch Ultra teď pořídíte levněji o 5 500 Kč. Tisíce ušetříte i na telefonech2026-02-13T17:00:48+01:00
• 13. 2. 2026#Příslušenství

Ceny chytrých hodinek od Samsungu skvěle padají a spolu s nimi i ceny telefonů. V Mobil Pohotovosti teď díky cashbacku a slevám můžete ušetřit až 5 500 Kč na hodinkách, a ještě víc na telefonech. Největší pozornost si aktuálně bere Samsung Galaxy S25, u kterého lze kombinovat cashback i výkupní bonus. Díky tomu může cena klesnout na pouhých 14 490 Kč.

Galaxy S25 jen za 14 490 Kč

Galaxy S25 vychází díky cashbacku 5 000 Kč na 17 490 Kč (běžně 22 490 Kč), a pokud navíc prodáte své staré zařízení, získáte ještě výkupní bonus 3 000 Kč. Výsledná cena tak klesne na pouhých 14 490 Kč, což z telefonu dělá skvěle výhodnou koupi. Nechybí špičkový výkon, kvalitní fotosoustava ani dlouhá výdrž baterie.

Ještě výrazněji ušetříte na modelu Galaxy S25 Ultra, kde cashback dosahuje 7 000 Kč a výkupní bonus 5 000 Kč. Abyste získali výkupní bonus, stačí, když v Mobil Pohotovosti prodáte svůj starý telefon, a koupíte si jeden z vybraných modelů.

Ceny po cashbacku a výkupním bonusu:

Galaxy Watch levněji až o 5 500 Kč

Cashback se týká i hodinek, u kterých navíc Mobil Pohotovost od dnešního dne srazila cenu na minimum. Nejvíce ušetříte na modelu Galaxy Watch Ultra (2025), kde získáte 4 500 Kč zpět, a k tomu jsou o 1 000 Kč levnější než běžně. Výhodně vychází také Galaxy Watch8 a elegantní Galaxy Watch8 Classic, u kterých cena zlevnila o 2 100 Kč.

Ceny hodinek po cashbacku:

Jak cashback získat?

Stačí, když si do 28. února zakoupíte libovolný telefon, tablet nebo hodinky, a následně zařízení zaregistrujete v aplikaci Samsung Members nebo na stránce novysamsung.cz (v případě chytrých hodinek a prstenů). Po schválení registrace vám bude částka vyplacená na vámi uvedený účet. Cashback dosahuje různých částek (až 12 000 Kč) při koupi vybraných modelů a kompletní podmínky akce najdete na mp.cz/samsung-cashback.

Apple v roce 2026: Skládací iPhone, M5 čipy a konec nudy?

💡ANKETA: Co nejvíc ovlivní, jak dlouho vám mobil vydrží?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat